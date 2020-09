El blog de Elmer López: La segunda parte de la historia de la Selección de Fútbol de Honduras

En esta segunda entrega (en el artículo de la semana pasada, se cubrió desde su origen en 1921 hasta 1950), revisaremos la actuación de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras entre los años de 1951 a 1960.

DE 1951 A 1960: APRENDIENDO DE LAS DURAS LECCIONES CONTRA LOS RIVALES DEL ÁREA.

1951, Torneo aniversario de Federación de Fútbol de Curazao

En agosto de 1951, con motivo de la celebración del aniversario de la Federación de Fútbol de Curazao, Honduras es invitada a disputar una pentagonal a la isla de Curazao contra el país sede, una representación de Uruguay, un combinado mexicano y la Selecciónde Madeira (una isla de dominio portugués).RESULTADOS: Madeira 1 vs Honduras 0, Curazao 2 vs Honduras 1, Honduras 3 vs México 1 y Honduras 2 vs Uruguay 1. Se obtuvo el segundo lugar y Rudy Padilla fue considerado el mejor centro delantero del certamen.

Selección Nacional de Fútbol de Honduras 1951, Torneo Aniversario Federación de Fútbol de Curazao. Arriba:José S. García (Jefe de Delegación), Julio “Brujo” Martínez, Rudy Padilla, Manuel “Ñel” Vega, Miguel Márquez, Abraham Pavón, Alonso Laitano, Porfirio Betancourt, Jacobo “Tico” Godoy, Manuel Larios, Luis Alonso “Agua de Soda” Reyes, Efraín “Gato” Salinas, Héctor Pacheco Molina, Fausto Yu Shan y Pedro Celestino Da Cunha (Entrenador). Abajo:Víctor “Motor” Bernárdez, Matías “Pando” Galindo, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, Edgardo Durón, Modesto “Chiquín” Zúniga y Ronald Leaky.

1953, VI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol, San José

Durante los meses de marzo y abril de 1953 se realizó en San José, Costa Rica,el VI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol. Este torneo era organizado por la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CCCF), fundada en 1938 en la ciudad de Panamá. Fue el organismo precursor de lo que es hoy la CONCACAF.

Honduras no asistió a las primeras 2 ediciones en 1941 en San José y en 1943 en San Salvador (ganadas por Costa Rica y El Salvador respectivamente). Sí lo hizo en 1950 en San José para el III Campeonato obteniendo el cuarto lugar (ganado por Costa Rica). Pero tampoco asistió a la IV y V ediciones, realizadas en 1948 en Guatemala (ganada por Costa Rica) y 1951 en Panamá (ganada por Panamá).

La delegación de Honduras estaba integrada por Alfredo León Gómez como jefe de la delegación, Rubén y Fernando Callejas Valentine como delegados, Pedro Celestino Da Cunha como entrenador, Lurio Martínez como kinesiólogo y Cipriano Barahona como médico. Jugadores: Julio “Brujo” Martínez y Efraín “Gato” Salinas como porteros, Luis Alonso “Agua de Soda” Reyes, Víctor “Motor” Bernárdez, Armando Manuel “Majoncho” Sosa, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Héctor Pacheco Molina, Manuel Larios, Abraham Pavón, Gladstone “Brenda”Grant,Rodolfo Ramírez “Popo”Godoy, Jacobo Ramírez “Tico”Godoy, Reynaldo “Rey” Zelaya, Rudy Padilla, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, Pedro “Peyito” Velásquez, Ronald Leaky, IreneSolano,Salvador “Cucuruzo” Cruz, Antonio Rodríguez, y Rolando Butel Zelaya.

Selección Nacional de Fútbol de Honduras, VI Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol, San José, Costa Rica 1953. Arriba:Víctor “Motor” Bernárdez, Héctor Pacheco Molina, Julio “Brujo” Martínez, Reynaldo “Rey” Zelaya, Abraham Pavón, Antonio “Toño” Rodríguez, Efraín “Gato” Salinas, Irene Solano, Manuel “Nelly” Sosa, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams y Luis Alonzo “Agua de Soda” Reyes. Abajo: Manuel Larios, Gladstone “Brenda” Grant, Pedro “Peyito” Velásquez, Jacobo “Tico” Godoy, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, Rudy Padilla, Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy, Ronald Leaky, “C Bonilla, Cruz y Rolando Butel Zelaya.

Resultados: El 8 de marzo se le ganó a Nicaragua 2 a 1(los dos goles de Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy) con arbitraje del chileno Sergio Bustamante.

El 11 de marzo Honduras enfrentó a Guatemala. Honduras alineó a Julio “Brujo” Martínez, Luis Alonzo “Agua de Soda” Reyes, Víctor “Motor” Bernárdez, Armando “Majoncho” Sosa, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Manuel Larios, Abraham Pavón (Gladstone “Brenda” Grant), Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy (Reynaldo “Rey” Zelaya), Rudy Padilla, Antonio Rodríguez y Pedro “Peyito” Velásquez. Se perdió 1 a 0 con arbitraje del inglés William Crawford.

El 13 de marzo enfrentó a Costa Rica. Honduras: Efraín “Gato” Salinas, Luis Alonzo “Agua de Soda” Reyes, Víctor “Motor” Bernárdez, Armando “Majoncho” Sosa, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Manuel Larios, Ronald Leaky, Reynaldo “Rey” Zelaya, Rudy Padilla, Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy y Pedro “Peyito” Velásquez. Costa Rica ganó 4 a 1 con goles de Alexis Goñi (2), Ramón “Mon” Rodríguez y Elías Valenciano por Costa Rica, y Ronald Leaky por Honduras. Arbitraje del inglés William Crawford.

El 15 de marzo se enfrentó a El Salvador. Honduras:Julio “Brujo” Martínez; Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, IreneSolano,Víctor “Motor” Bernárdez, Héctor Pacheco Molina, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Rodolfo Ramírez “Popo”Godoy,Reynaldo “Rey” Zelaya, Rudy Padilla, Jacobo Ramírez “Tico” Godoy y Ronald Leaky. Honduras ganó 3 a 0 con dos goles de “Popo” Godoy al 7 y 40, y uno de Rudy Padilla en el segundo tiempo. Arbitraje de William Crawford de Inglaterra.

El 19 de marzo se enfrentóa Curazao. Honduras: Julio “Brujo” Martínez, Luis Alonso “Agua de Soda” Reyes, Víctor “Motor” Bernárdez, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Héctor Pacheco Molina, Rodolfo Ramírez “Popo”Godoy, Reynaldo “Rey” Zelaya, Rudy Padilla, Jacobo Ramírez “Tico” Godoy y Ronald Leaky.Por primera vez se pudo romper la hegemonía histórica de Curazao, al remontar en un gran partido y después de finalizar perdiendo el primer tiempo por 2 a 0. Con dos goles de “Popo” Godoy, uno de “Rey” Zelaya y uno de Rudy Padilla ganaron el encuentro 4 a 3.

El 21 de marzo Honduras finaliza su participación ganándole a Panamá por 3 a 1. Los goles hondureños obra de Salvador “Cucuruzo” Cruz, “Popo” Godoy y Ronald Leaky. Honduras con ocho puntos ocupó el segundo lugar. Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy con 7 goles se consagró goleador del torneoy Carlos “Cayuyo”Rivera Williams comoel mejor volante del certamen.

El torneo fue ganado de forma invicta con 6 victorias por Costa Rica.

1955, VII Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol, Tegucigalpa

Del 14 a 28 de agosto de 1955, se realizó en Tegucigalpa el VII Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol. En este torneo participaron 7 selecciones nacionales: Cuba, Aruba y Curazao por el Caribe, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras como país anfitrión.

El torneo tuvo la incidencia de que Guatemala, después de haber perdido contra El Salvador 3 a 2 en su debut y ganado 4 a 1 a Aruba, en su tercer partido ante Costa Rica se retiró al minuto 70 cuando perdía 2 a 0,después de una riña entre jugadores que terminó con la expulsión del goleador guatemalteco Jorge Víckers y del defensa costarricense Max Villalobos por el árbitro inglés J. H. Clough. Al negarse a terminar el encuentro, Guatemala fue descalificada del torneo con la anulación de los resultados de sus dos encuentros previos.

La delegación hondureña estaba conformada por el brasileño Otto Pedro Bumbel Berbigier como entrenador, Hermes “Mito” Bertrand Anduray como asistente técnico, los doctores César A. Zúniga y José Pinto Mejía, Héctor Miguel Maradiaga y Alejandro “Marraqueta” Salgado como kinesiólogos.

El grupo de jugadores lo integraban Jorge “Brujo” Martínez, Efraín “Gato” Salinas y Jorge “Pichón” Zavala como porteros, Wilfredo “Will” García, Jorge Alberto“Furia” Solís, Antonio “Toño” Rodríguez, Armando “Majoncho” Sosa, Víctor “Motor”Bernárdez, Rudy Padilla, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams,Rafael “Cava” Flores, Félix “Mantequilla”Guerra, Reynaldo “Rey” Zelaya, Guillermo “Bidindi”Guerrero,Gladstone “Brenda” Grant, Jacobo Ramírez “Tico”Godoy, Rodolfo Ramírez 'Popo' Godoy, Carlos “Calistrín” SuazoLagos, Joaquín “Quincho” Padilla, Ronald Leaky, Armando Enamorado, Melvin “Cacabancha Price, Quintín Máximo, Roy Padilla, Salvador “Vayoy” Martínez, Mario Griffin Cubas y Matías “Pando” Galindo.

Selección Nacional de Fútbol de Honduras, VII Campeonato Centroamericano y del Caribe de Futbol, Tegucigalpa, Honduras 1955. Arriba:Wilfredo “Will” García, Nelly Sosa, Rafael “Cava” Flores, Carlos Alberto “Furia” Solís, Antonio “Toño” Rodríguez, Efraín “Gato” Salinas, Gloria Cabús (Madrina), Julio “Brujo” Martínez, Luis Alonzo “Agua de Soda” Reyes, Roy Padilla, Mario Griffin Cubas, Salvador “Vayoy” Martínez, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams y Otto Pedro Bumbel (Entrenador). Abajo:Ronald Leaky, Jacobo Ramírez “Tico” Godoy, Melvin “Cacabancha” Price, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Guillermo “Bidindi” Guerrero, “Peyín” Pagoada, Armando “Mantequilla” Guerra y Matías “Pando” Galindo.

Resultados: El 14 de agosto, Honduras se enfrentó a Cuba. Alineación de Honduras: Jorge Alberto “Pichón” Zavala, Antonio “Toño” Rodríguez, Wilfredo “Will” García, Jorge Alberto “Furia” Solís, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Rafael “Cava” Flores, Ronald Leaky, Jacobo Ramírez “Tico” Godoy, Guillermo “Bidindi” Guerrero, Reynaldo “Rey” Zelaya y Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy (Félix “Mantequilla” Guerra). Arbitraje del señor R. J. Leafe de Inglaterra. Honduras ganó el partido 3 a 0 con goles de “Popo” Godoy al minuto 8 y 47 y de “Bidindi” Guerrero al 47.

El 17 de agosto se enfrentó a El Salvador. Alineación de Honduras: Julio “Brujo” Martínez, Wilfredo “Will” García, Víctor “Motor” Bernárdez, Antonio “Toño” Rodríguez, Rudy Padilla, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Gladstone “Brenda” Grant, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos (Ronald Leaky), Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy, Jacobo Ramírez “Tico” Godoy y Arnoldo Enamorado.

Alineación de El Salvador: Antonio Ramírez,Mario Herrera, Hugo Moreno, Fermín Águila, Conrado Miranda, Ramón “Pizote” Chávez, Rafael “Bazuka” Corado, Alfredo “Baiza”Ruano(Fernando Barrios), Ricardo “Chilenito” Valencia, Juan Francisco “Cariota” Barraza y Obdulio “Calulo” Hernández. Arbitraje del señor R. J. Leafe de Inglaterra.Honduras ganó el encuentro 3 a 1 con goles de Arnoldo Enamorado al 39 y 89 y del “Tico” Godoy al 69, El Salvador se puso transitoriamente al frente con gol de Alfredo “Baiza” Ruano al minuto 33.

El 20 de agosto se enfrentó a Curazao, nuestra bestia negra del caribe, que dónde nos enfrentaba, siempre nos ganaba. Además de que su entrenador era el brasileño Pedro Celestino Da Cunha, quien conocía muy bien el fútbol de Honduras, pues en el proceso anterior de 1953, había sido el entrenador de nuestra selección.

Honduras: Julio “Brujo” Martínez,Wilfredo “Will” García, Jorge Alberto “Furia” Solís, Antonio “Toño” Rodríguez, Rudy Padilla, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Arnoldo Enamorado, Ronald Leaky, Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy (Reynaldo “Rey” Zelaya), Carlos “Calistrín” Suazo y Jacobo Ramírez “Tico” Godoy.

Curazao: Ergilio Hato, Wilhelm Canword, Ludgero “Cor” Adoptie, Wilfred Modesto “Fèfè” de Lannoy, Moises “Mooi”Bicentini, Pedro “Perucho” Koolman, Erno “Enchi”Jansen, Ronald de Lannoy,Hubert “Ibi” Schoop, Eustaquio “Ga” Bernardina y Francisco Romualdo “Shon Ma” Gómez. Arbitraje del señor R. J. Leafe de Inglaterra. Honduras cayó 2 a 0 con goles de Huber “Ibi” Schoop al 44 y Erno “Enchi” Jansen al 77.

El 22 de agosto nos enfrentamos a Aruba. No encontré la alineación de ese encuentro. El partido finalizó 1 a 1. Aruba del entrenador argentino Ángel Botta abrió la cuenta al minuto 24 por Leo Rodríguez. Honduras con un jugador menos, logró empatar al minuto 70.

El 28 de agosto cerramos nuestra participación enfrentando a Costa Rica, quien, hasta ese entonces, siempre nos ganaba por goleada. Honduras: Julio “Brujo” Martínez, Armando “Majoncho” Sosa, Víctor “Motor” Bernárdez, Antonio “Toño” Rodríguez, Wilfredo “Will” García, Carlos “Cayuyo”Rivera Williams, Gladstone “Brenda”Grant (Quintín Máximo), Rudy Padilla, Melvin “Cacabancha” Price (Ronald Leaky), Arnoldo Enamorado, Reynaldo “Rey” Zelaya.Costa Rica: Hernán Alvarado, Jorge “Palmareño”Solís, Max Villalobos, Alex Sánchez, Marvin Rodríguez, Édgar Quesada,Rodolfo Herrera, Álvaro “Murillito” Murillo, Mardoqueo González, Jorge “Cuty” Monge y Rubén “Rata” Jiménez.Costa Rica nos venció con un apretado 2 a 1 con goles de “Cuty” Monje al 29 y autogol de “Majoncho” Sosa al 37.

Descontamos en el segundo tiempo con gol de “Cayuyo” Rivera Williams al 56. Después presionamos por el gol del empate, pero este nunca llegó. Por lo menos, sentimos que se podía enfrentar a los ticos, que, en el futuro, lograríamos vencer. De esta manera Costa Rica de manera invicta, con los 5 partidos ganados se adjudicaba el primer lugar, Curazao con 4 victorias y la única derrota definitoria de 2 a 1 ante Costa Rica ocupaba el segundo puesto.

Honduras con dosvictorias, un empate y dos derrotas, se quedó con el tercer lugar con 5 puntos.

1957: VIII Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol, Curazao

Del 11 al 25 de agosto de 1957, en la ciudad de Willemstad, capital de la isla de Curazao se llevó a cabo el VIII Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol. Participaron 5 selecciones nacionales: Cuba, Haití y Curazao por el Caribe, sólo Panamá y Honduras por Centroamérica. Costa Rica no asistió aduciendo problemas económicos, aunque la realidad era que no tenía mayor interés pues se encontraba participando con buen suceso en las eliminatorias al mundial de Suecia 1958.

Recién el 4 de agosto, le había ganado de visita, precisamente en Willemstad a Curazao 2 a 1. El Salvador tampoco decidió participar, y Guatemala se retiró a última hora debido a la crisis política generada por el asesinato de su presidente Carlos Castillo Armas el 27 de julio.

La delegación de Honduras estaba conformada por Rubén Callejas Valentine como jefe de la delegación, Saúl Ayala como médico, Carlos Padilla Velásquez como entrenador, Mario Griffin Cubas y Juan Andino como asistentes técnicos. Los jugadores eran: Jorge Alberto “Pichón” Zavala, Julio “Brujo” Martínez y Efraín “Gato” Salinas como porteros, Fausto Yu Shan, Antonio “Toño” Rodríguez, Abraham Pavón, Roy Padilla, Héctor Pacheco Molina, Alberto Valerio, Jorge Alberto “Furia” Solís, Felipe “Pipe” Barahona, Francisco “Pancho” Zamora, Reynaldo “Rey” Zelaya, Fernando “Tata” Zelaya, Porfirio “Fico” Betancourt, Ronald Leaky,Melvin “Cacabancha” Price, Oscar “Chino” Navarrete, Rolando Polío, Guillermo “Bidindi” Guerrero, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy y Andrés “Salinitas” Salinas.

Selección Nacional de Fútbol de Honduras, VIII Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol 1957 en Curazao. Arriba: Alberto Valerio, Carlos Alberto “Furia” Solís, Felipe “Pipe” Barahona, Efraín “Gato” Salinas, Abraham Pavón, y Fausto Yu Shan. Abajo:Oscar “Chino” Navarrete, Fernando “Tata” Zelaya, Melvin “Cacabancha” Price, Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy y Rolando Polío.

Resultados: El 11 de agosto de 1957 Honduras se enfrentó a Panamá. Alineación de Honduras: Jorge Alberto “Pichón” Zavala, Fausto Yu Shan, Antonio Rodríguez, Roy Padilla, Héctor Pacheco Molina, Fernando “Tata” Zelaya, Porfirio Betancourt, Ronald Leaky, Melvin “Cacabancha” Price, Guillermo “Bidindi” Guerrero y Carlos “Calistrín” Suazo Lagos.

Alineación de Panamá: Andrés Castillo, Everardo Vega, Alfredo Sandiford, Adolfo Díaz, Francisco Ponce, Guillermo Vega, Antonio Aguilar, Pablo Rodríguez, Luis Ponce,Francisco Ponce y Carlos Lemus. Arbitraje de Vincenzo Orlandini de Italia, con líneas de Guillaume Faustin de Haití y de Jossy Martis de Curazao.

Honduras venció a Panamá por 2 a 1 con goles de Fernando “Tata” Zelaya a los 9 y 52 minutos, descontó por Panamá pablo Rodríguez al 85.

El 16 de agosto se enfrentó a Haití. Honduras: Julio “Brujo” Martínez,Fausto Yu Shan, Antonio “Toño” Rodríguez, Abraham Pavón (Melvin “Cacabancha” Price 67'), Roy Padilla, Alberto Valero, Ronald Leaky,Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy, Fernando “Tata” Zelaya, Guillermo “Bidindi” Guerrero y Carlos “Calistrín” Suazo Lagos.

Haití: Michel Blain, André Dieudonné “Dessalines”, Claudel Legros, Joseph Beaulieu, Gérard Elie, Michel Morin,Louis R. Jacques, Antoine Tassy, Gérald Haig (PaulDesrosiers 46'), Charles Fenol y Pierre Roc “Yaboute”. Arbitraje de Vincenzo Orlandini de Italia con líneas de Arthur Ellis de Inglaterra y Juan Gardeazabal de España.

Honduras cayó ante Haití por 2 a 1, goles de Charles Fenol 20' y Antoine Tassy 40' por Haití, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos empató transitoriamente para Honduras a los 29'.

El 21 de agosto se enfrentó a Cuba. Honduras: Efraín “Gato” Salinas,Fausto Yu Shan, Roy Padilla, Jorge Alberto “Furia” Solís, Felipe “Pipe”Barahona, Héctor Pacheco Molina, Rodolfo Ramírez “Popo”Godoy, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Fernando “Tata” Zelaya, Ronald Leaky y Andrés “Salinitas” Salinas.

Cuba: Eloy Martínez,Mario Herrera, Ramón Peñalver, Alberto Gutiérrez, Francisco Torrent, Sergio Padrón,Zenaldo García, José Doce, Manuel Bobadilla,Ángel Piedra y Lázaro Figueroa. Arbitraje de Vincenzo Orlandini de Italia quien al minuto 75 abandonó el partido por una pelea entre los jugadores. No está consignado si el partido finalizó allí, pero a Honduras se le adjudicaron los puntos.

Honduras ganó el partido 2 a 0 con goles de Ronald Leaky a los 9 y “Calistrín” Suazo al 67.

Para cerrar su participación, el 25 de agosto, Honduras enfrentó a Curazao, el país anfitrión. Alineación de Honduras: Jorge Alberto “Pichón” Zavala (Efraín “Gato” Salinas), Alberto Valerio, Roy Padilla, Jorge Alberto “Furia” Solís, Abraham Pavón, Porfirio Betancourt, Oscar “Chino” Navarrete, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Melvin “Cacabancha” Price, Ronald Leaky, Guillermo “Bidindi” Guerrero (Rodolfo Ramírez “Popo”Godoy).

Curazao: Victor Celso Polinet, Pedro Matrona, Wilhelm Canword, Wilfred Modesto “Fèfè” de Lannoy, Eddy Vlinder, Bernardo “Titi” Rojer, H. “Boy” Sambo, Ronald “Angua” de Lannoy, Hubert “Ibi” Schoop, Eustaquio “Ga”Bernardina (Jossy Bibiana) y Francisco Romualdo “Shon Ma” Gómez. Por primera vez en la historia, Honduras no perdió ante Curazao. El partido finalizó con empate de 1 a 1. Goles de Wilhelm Canword 16' y Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy 69'por la H. Arbitraje de Vincenzo Orlandini de Italia, con líneas de Guillaume Faustin de Haití y de Juan Gardeazabal de España.

El torneo fue ganado de manera invicta por Haití al ganar los 4 partidos. Honduras empató en 5 puntos con Curazao, pero quedó en el tercer puesto por el averaje de goles. Charles Fenol de Haití fue el máximo goleador con8 goles, Francisco Torrent de Cuba fue declarado el mejor jugador del torneo.

El equipo de estrellas fue: Víctor Celso Polinet (Curazao), Pedro Matrona (Curazao), Francisco Torrent (Cuba),WilfredModesto “Fèfè”de Lannoy (Curazao),Fausto Yu Shan (Honduras), Gérard Elie (Haití), Jorge Deanes (Panamá), Antoine Tassy(Haití), Charles Fenol (Haití), Fernando “Tata” Zelaya (Honduras) y Pierre Roc “Yaboute”(Haití).

1959: Copa de La Revolución, San Salvador

La Selección Nacional de Fútbol de Honduras, después de su participación en agosto de 1957 en Curazao, entró en un período oscuro y no vuelve a participar en los grandes eventos internacionales como ser la eliminatoria a la Copa del Mundo Suecia 1958 debido a que “no se inscribió a tiempo” (Honduras repetiría su inoperancia dirigencial, cuando quedó fuera de las eliminatorias al mundial de Argentina 1978 por la misma razón).

Participaron en las eliminatorias a dicho mundial, Guatemala, Costa Rica y Curazao (El Salvador tampoco se inscribió a tiempo) por Centroamérica y el Caribe; Estados Unidos, Canadá y México por la zona norte. Costa Rica y México ganaron sus respectivos grupos y se enfrentaron el 20 de octubre de 1957 en la ciudad de México con triunfo local de 2 a 0 y el 27 en San José con empate 1 a 1, por lo que México representó a la Confederación Centroamericana y del Caribe en el mundial (la CONCACAF se fundó hasta el 18 de diciembre de 1961).

Tampoco Honduras había participado en 1956 en los Juegos Deportivos Panamericanos llevados a cabo en la ciudad de México en febrero y marzo de 1956, en cambio Costa Rica sí lo hizo, obteniendo una gran experiencia al ganarle a Chile (2 a 1) y Perú (4 a 2), empatar con el país anfitrión (México) 1 a 1 y perder contra la Argentina 4 a 3 y contra Brasil 7 a 1.

Luego se vino el Mundial de Suecia en junio de 1958 con lo que el fútbol del área entró en un receso, aunque previo al mundial, México en su necesidad de foguearse, jugó en marzo contra Costa Rica la Copa Juan Santamaría (máximo héroe costarricense), con triunfos de 3 a 1 en la ciudad de México y de 2 a 1 en San José.

Sin embargo, el domingo 17 de mayo de 1959 ocurrió el acontecimiento que rompería la hegemonía que los ticos mantenían y que marcaría el despertar futbolístico de Honduras. El Olimpia contra todos los pronósticos,remontaba en San José el partido final de la Copa Campeones de Centroamérica y México el cual, al finalizar el primer tiempo perdía 3 a 1.

El momento mágico ocurrió en el entretiempo cuando la estrella de la Liga Deportiva Alajuelense, el “Saningo” Soto se acercó a los jugadores hondureños y profirió aquella famosa frase al lanzarles el balón: “tóquenla, aunque sea con las manos”.

Jamás imaginó que su menosprecio iba a despertar a un gigante dormido, que les anotó tres goles en el segundo tiempo y terminó ganando el encuentro 4 a 3 (ver, “El Origen de la Garra Catracha”). Pero sobre todoque,a partir de esa fecha, la paternidad de Honduras sobre el fútbol de Costa Rica en eliminatorias mundialistas se iniciaba.Para terminar el año de 1959 y con la espina clavada del campeonato ganado por Olimpia, el 14 de diciembre, Honduras disputó en San Salvador la Copa Revolución y enfrentó a la experimentada Cosa Rica, el marcador no pudo ser más elocuente, perdimos 6 a 1.

Reflexión

Esta década futbolística nos enseñó que, no se puede elevar el nivel del fútbol nacional sino se compite continuamente con los rivales del área. Los resultados negativos iniciales fueron poco a poco consolidando la experiencia y el carácter del equipo nacional.

Lea en una próxima entrega de la Historia de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras: De 1960 a 1969; del despertar del Fútbol Hondureño a la Guerra del Fútbol.