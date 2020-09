Matías Galvaliz manda un mensaje claro: "El trabajo duro y la profesionalidad no la negocio"

El volante de los azules del Motagua, Matías Galvaliz, fue uno de los encargados de hablar con la prensa vía zoom desde el Complejo Pedro Atala y el argentino se siente muy contento de volver a la competencia y estre un nuevo formato.

"Estamos con mucha ilusión de arrancar muy bien este nuevo formato, la verdad que nos parece bien y más o menos como se venían manejando las cosas por el tema de esta pandemia", comentó.





Muy consciente que el tiempo es el peor enemigo previo al inicio del torneo, Galvaliz espera ponerse en la mejor condición en el resto del tiempo que queda previo al inicio del campeonato Apertura.



"Sabemos que será un trabajo duro esta semana que viene y la otra para llegar de la mejor manera, pero consideramos que tenemos con que dar pelea nuevamente el próximo torneo".



Y sobre el nuevo formato. "Ya sabemos cómo están divididas la zonas y será competitivo como siempre, no varía mucho en lo que venía mostrando el formato y siempre se premia al primero. La verdad que me parece bien y trataremos de estar a la altura para ganar ese primer puesto".





El jugador argentino no olvidó que el torneo pasado se pronunció en contra del formato. "Nunca lo hemos puesto en práctica y será la primera vez. El tema del pentagonal no me gustó mucho porque se vieron equipos con posibilidad de terminar primeros e iban perdiendo y hacían tiempo, la verdad que eso le quita emoción a los partidos y eso es increíble. Vamos a ver este formato, es nuevo para todos y puede asentar bien".



Cuando al volante de los azules se le consultó sobre lo que le prometía a los aficionados del club para este próximo campeonato, el argentino fue muy directo y claro.



"Trabajo duro. Yo no prometo goles, ni asistencias, no prometo nada porque eso lo va dar el tiempo, el trabajo y el día a día. Prometo: trabajo, dedicación, profesionalismo, ya después queda todo a la mano de Dios y que podemos concretar en el campo de juego. El trabajo duro y la profesionalidad no la negocio".





Además considera que: "Yo no creo que Motagua sea favorito hoy, sino hace prácticamente cinco años que viene siendo protagonista de todos los torneos y es normal que lo tomen como favorito. Nosotros somos consciente que la competencia va ser dura y tenemos que estar al cien para competir arriba".