Mauro Reyes y su nuevo equipazo con Honduras Progreso: "No seremos el patito feo, vamos a ser protagonistas"

El Torneo Apertura 2020 será la competencia favorable para Honduras Progreso en la Liga Nacional, al menos esa es la convicción que tiene su entrenador Mauro Reyes a cargo de una plantilla completamente renovada.

Reyes estará a cargo de conformar un equipo que anunció este martes ocho nuevos fichajes (siete de ellos procedentes de la Liga de Ascenso), entre ellos el habilidoso exjugador de Olimpia, Motagua y Vida, Marcelo Canales.

Sobre ello Mauro Reyes enfatizó en que "hemos estado haciendo una selección de jugadores que los he venido siguiendo. Creemos que tienen la capacidad para estar en la Liga Nacional, ya lo han demostrado. Los refuerzos vendrán a fortalecer el equipo".

El timonel hondureño fue claro en que"busco un equipo bajo mi misma mística, uno dinámico, ofensivo y con personalidad para jugar independientemente de donde juguemos; que busque ganar siempre".

Parte de la plantilla de Honduras Progreso en el Torneo Clausura 2019

Formato y descenso en juego

Sobre el nuevo formato de competencia de la Liga Nacional se mostró satisfecho.

"Me parece atractivo. Está de acuerdo a la realidad que estamos viviendo y el hecho de no viajar tanto es importante. Será clave hacer esa prueba, pero sin importar el formato, si el equipo no se prepara bien, nos puede ir mal o bien. La diferencia estará en la forma en que conformemos el plantel", señaló.

Para Reyes, su equipo comenzará a jugarse todo desde el primer partido, además confía en el plantel que está armando para ser protagonistas y no el "patito feo" del torneo.

"El grupo está parejo. Si haces referencia a lo que pasó en el torneo anterior, cualquiera puede decir que el patito feo somos nosotros, pero estamos trabajando bien, recomponiendo el equipo", soltó en entrevista a DIEZ.

Y agregó: "No me queda duda que seremos protagonistas y clasificaremos en serio. No seremos el patito feo, vamos a ser protagonistas, no será fácil, pero tenemos jugadores con el deseo de triunfar, eso nos hará conformar un grupo interesante".

Sobre el descenso para el Torneo Clausura 2021, dijo que "sabemos que desde el primer partido está en juego muchas situaciones. Nosotros estamos pensando en la clasificación, no en la permanencia. Si nos preparamos para pelear arriba no vamos a estar pensando en eso".

¿Rumor o realidad?: Alexander Aguilar y José Mendoza

Hondura Progreso se encuentra en una reingeniería de su plantilla y en las últimas horas han sonado los nombres de Alexander Aguilar y José Mendoza para arribar al equipo.

Respecto a ello Mauro Reyes comentó que "se van a concretizar algunas cosas. Hoy por la tarde se va a tener el plantel en un 97%. Son buenos jugadores, los conozco bien y ya fuimos compañeros. Sí necesitamos a un guardameta y un volante abierto".