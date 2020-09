Motagua se pone a tono: Wilmer Crisanto bajó casi 30 libras y otros resienten los trabajos físicos

El preparador físico de Motagua, Patricio Negreira, se refirió a los trabajos de pretemporada y se mostró satisfecho por la respuesta del plantel destacando que gran parte de los jugadores han bajado de peso y otros que han resentido un poco.

"Hemos trabajado muy bien, tres semanas satisfactorias, es un nuevo desafío por lo que todos ustedes saben, ya en estos días podemos decir que estamos haciendo las cosas de manera integrada, y hemos obtenido gratas sorpresas en la parte física, el grupo ha respondido muy bien, la mayoría de los futbolistas han bajado de peso porque han trabajado en la parte de aeróbica y eso hace que el cuerpo consuma grasa", comentó.





El "Pato" no le preocupa la parte física, ya que considera llegarán en las mejores condiciones, pero le preocupa la falta de ritmo de juego ya que no podrán realizar duelo amistosos.



"En la parte física vamos a llegar al cien por ciento, ha sido un receso largo, donde hemos monitoreamos a los futbolistas durante todo el confinamiento y eso al final da resultados. Nosotros tenemos la ventaja que contamos con un mismo plantel y eso hace que no arrancamos de cero".



Y agrega: "Lo que va costar tomar es el ritmo de competencia, ya que la transición ha sido larga y la falta de partidos nos va pasar factura a todos los equipos. Si siempre estaba ese verso que los equipos se comenzaban a soltar a cuarta o quinta jornada, ahora estará más marcada, ya que prácticamente no haremos partidos de fogueo y eso también pesa, agarrar ritmo de competencia".





El preparador físico de los azules se mostró muy a favor del nuevo calendario con el que se va jugar este próximo torneo Apertura 2020.



"Lo miro bien, estamos reduciendo los viajes, los partidos, optimizando la economía y en ese sentido es muy acorde a la circunstancias que se está viviendo. Yo me imaginé que podría ser algo así y no necesariamente que sea todo el año".



Negreira, se mostró preocupado por las lesiones que puedan sufrir los futbolistas y dijo que es algo que no pueden controlar.



"En todas las ligas ha sucedido y uno puede monitorear, dosificar la carga de entrenamiento, pero la de los partidos es casi imposible. al menos con rotaciones, pero no es el caso de Diego. La semana pasada Marcelo Pereira estaba un poco cargado en un posterior y se le bajó la carga de trabajo. Mayorquín estaba con una carga y se le diferenció del resto".





Lo que más le ha sorprendido al PF de los azules, es el estado físico en el que llegó Wilmer Crisanto, quien nunca había podido alcanzar un peso como el que tiene en este momento.



"En general el 98% del equipo está trabajando a tope en la tercer semana. La mayoría ha bajado de peso y Wilmer Crisanto bajó casi 30 libras, es algo increíble y que no había podido lograr en los siete años que había estado acá. La crisis es una oportunidad y para él fue para cuidarse, cambiar ciertos hábitos, estilos de vida, andar en bicicleta, correr, cinta, etc"



Ahora al defensor de los azules le han hecho ciertas recomendaciones. "Lo que hablamos con él es que tiene que seguir por ese camino, no puede terminar un entrenamiento de 80 minutos y ponerte a correr 10 kilómetros para quemar grasa. La disciplina y la dieta es importante".