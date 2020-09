Motagua cierra filas y anuncia renovación de contrato de Félix Crisanto y está listo para el Apertura

¡Se queda! Félix Crisanto renovó su contrato con Motagua por un año más tras intensas negociaciones. El lateral derecho que también forma parte de la Selección Nacional de Honduras, llegó a un feliz término este martes tras ser anunciado por el club.

Con la firma este día de sus dos cabos sueltos; Crisanto y Klifox Bernárdez (renovó por dos años), el Motagua se declara listo para enfrentar el torneo Apertura 2020 que tendrá nueva modalidad. Diego Vázquez tendrá la misma plantilla. Solo falta Marco Tulio Vega.

Fueron siete los futbolistas renovados: Marlon Licona, Héctor Castellanos, Sergio Peña, Mathías Galvaliz, Roberto Moreira, Emilio Izaguirre, Klifox Bernárdez y Félix Crisanto. Además le hizo una extensión de contrato a los defensores Marcelo Pereria y Marcelo Santos.