El Blog de Ponce Morazán: Con "Poses de Diva" la Selección hondureña dormirá plácidamente el del resto del año

Hace muchos meses atrás, la Federación de Fútbol de Honduras debió planificar los partidos de preparación para las fechas FIFA por lo menos de octubre y noviembre, como lo hicieron todas las demás asociaciones, pero por estas tierras sigue predominando la modorra.

El pretexto no debe ser que estamos en el desarrollo de la pandemia, ya que la misma continuará por todo el mundo hasta tanto no se tenga un antídoto definitivo, o la otra excusa pueril que no sabía cuándo iniciaría el torneo de la Liga Nacional. Ahora que ya sabemos que el torneo hondureño iniciará el 26 de septiembre, perfectamente se puede rectificar por los honorables directivos de la Fenafuth.

Desde noviembre del año pasado, la Bicolor nacional no tiene ningún tipo de partidos de carácter oficial o preparatorios, tras superar un torneo de poca monta o importancia, como la tal Liga de Naciones, en la que yo no encuentro beneficios deportivos y si deterioro económico.

A partir del 7 de octubre, 30 selecciones de la Concacaf, divididas en 6 pentagonales, iniciarán una maratónica eliminatoria hasta encontrar en marzo 2021 las tres escuadras que se integrarán a la octagonal final en la que ya esperan México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

De los rivales directos para la disputa de los tres pases directos al Mundial o el repechaje, México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, aprovecharán las fechas de octubre y noviembre para hacer ensayos..¿y Honduras ? México tendrá un rival de altos kiiates; el 7 de octubre se enfrenta a la selección de Países Bajos (antes Holanda).

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, regresará el sábado de Uruguay. Foto DIEZ

¿Será que México necesita foguearse y Honduras no? Las conclusiones nos llevan a que el sistema operativo de la Federación en contubernio con el técnico Fabián Coito, están muy lejos de una avanzada planificación.

Más que la consecución de resultados, lo más importante en los partidos preparatorios es definir sistemas de juego, variantes técnico- táctico y la exploración de figuras que no se puede hacer ya en choques oficiales.

Un buen planificador hubiese definido partidos preparatorios por lo menos en octubre y noviembre contra las selecciones que quedarán libres en las diferentes pentagonales.

Desde noviembre pasado muchas cosas han cambiado en la actualidad, entorno y rendimiento de los futbolistas que militan en ligas del exterior y los de la liga local, que a propósito, llevan cinco meses sin actividad.

Vale recordar que la base de la Selección Mayor serán nuevamente los legionarios de la MLS, en su mayoría, Portugal, donde ya contamos con tres; la Liga Española con el "Choco"Lozano, Costa Rica, México o Chile y no sé si quedará en el olvido Bryan Moya al irse al Primeiro de Agosto de Angola. Además de Rigoberto Rivas de la Reggina de la segunda división italiana.

El delantero Alberth Elis, es uno de los delanteros que llegará con experiencia a la eliminatoria.

De no ser en las obligatorias fechas FIFA, el técnico Coito no podrá contar con esos futbolistas más que para los dos encuentros del Final Fours de marzo 2021, el juego de semifinales contra Estados Unidos y un duelo por la final o el tercer puesto.

Debido a todo el tiempo que se ha perdido, el entrenador deberá hacer microciclos de trabajo con una base nacional, y no desperdiciar por lo menos las fechas de noviembre, ante rivales como los que arriba mencioné.

A la par se requiere trabajo y encuentros de fogueo para la selección Sub-24 que peleará en marzo próximo por dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio, en la serie final a disputarse del 9 al 24 de marzo en Guadalajara y Zapopan, México.

Ese equipo igualmente lleva muchos meses sin trabajo ni interacción visible, síntomas negativos que pueden generar un gran fracaso en la batalla final y frustrar con ello a una buena generación de futbolistas que no llega ni llegará a extraordinaria.

Ya que el cuerpo técnico uruguayo se anuncia que llegará el sábado próximo, después de cinco meses de vacaciones en Uruguay y 10 de no haber ningún tipo de trabajo, es necesario, y así lo demandamos, que los medios de comunicación, como portavoces del pueblo y auditores deportivos, conozcamos cuál es el plan operativo de las dos selecciones en las diferentes cuentas regresivas, pero sin medias tintas.

Eso lo solicitamos para disipar cualquier duda, en el sentido que los uruguayos no están trabajando y devengando fuertes sumas en dólares que provienen de la empresa privada y de los millones de lempiras que el gobierno le da a la Fenafuth en ayudas extra-presupuesto, todo de "Juan Pueblo", del pago de sus impuestos y los míos.

Debido a las condiciones sanitarias lamentables en que vivimos por estos lados, bien se podrían programar partidos de fogueo en noviembre en los Estados Unidos. Con eso facilitar la participación de los legionarios. Si renuncian a todas las fechas FIFA del 2020, por favor no vayamos a llorar después sobre la "leche derramada".