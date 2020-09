Carlos Martínez: "Vamos a traer refuerzos para mejorar a Real Sociedad y hacer un buen torneo"

Real Sociedad arrancó su pretemporada de cara al torneo Apertura 2020 con la novedad de la incorporación de José Danilo Tobías. El técnico Carlos Martínez se refirió al formato de competencia donde les tocará hacer viajes largos.

"Hemos hablado con la junta directiva sobre el formato, pero no había otra salida. De San Pedro a Tegucigalpa es más cerca que de Tocoa a Tegucigalpa, pero no se podía mover un equipo de ese grupo para que fuera allá, nosotros somos los sacrificados en cuestión de viajes. Va a ser difícil cuando se juegue domingo, miércoles domingo donde no habrá chance de nada, solo de viajar y buscar puntos", dijo Carlón en conferencia de prensa.

El técnico aceitero espera que en la elaboración del calendario se tenga en cuenta los recorrido que harán para no afectarlos.

"Es un campeonato difícil donde enfrentaremos a Olimpia, Motagua, Minas y UPNFM. Todos tendremos los mismos juegos, el problema sera la distancia, Tocoa queda lejos de todos lados. Ojalá estemos preparados y se acomode el calendario para no jugar intermedio, afuera y el siguiente regresando a casa en semana corta".

Martínez llegó a un equipo que conoce muy bien, pero no descarta fichajes.

"Conocemos los jugadores del Real Sociedad, vamos a traer refuerzos para mejorarlo y hacer un buen torneo. Un buen torneo será salir de los últimos lugares, buscar una clasificación y luego un campeonato".

Adelantó en qué líneas buscará reforzar a su equipo. "Vamos a esperar que todos se presenten y ver los que ya no quieran seguir. Es importante tener un central con perfil zurdo, un contención más, un volante más por derecha que es José Tobías y buscar dos delanteros. Ojalá se puedan encontrar", cerró.