Regresa a casa: Rafael Zúniga, un portero formado en las categorías inferiores del Olimpia

La vida tiene caminos infinitos y el fútbol te da muchas oportunidades a las cuales debes estar atento para aprovechar. Rafael Zúniga, es uno de ellos que quiere sacarle provecho a su regreso a su casa, Olimpia.

Tras varios años de andar defendiendo los colores de otros equipos en la Liga Nacional, la vida le ha devuelto un reto a Rafa, quien recientemente ha sido fichado por el Olimpia, club con el que inició sus primeros pasos.



Muchos recuerdan a Rafael Zúniga por su paso por el Real España, Marathón y Platense, pero lo que muchos no saben es que el estuvo seis años en las inferiores del Olimpia, pero lo más curioso de todo, es que en su niñez fue seguidor del Motagua.





"Antes de llegar a Marathón, pues como saben estuve seis años en Real España, antes jugué con Olimpia en las categorías inferiores", contó en entrevista a Diez hace unos años atrás.



Zúniga recuerda cómo fueron esos momentos y las pocas oportunidades que en aquel momento habían en el marco merengue, donde siempre se ha caracterizado por contar con buenos porteros.



"La verdad estuve en las inferiores de Olimpia, de unos 10 años a los 16 y medio, subí a segunda, pero no habían oportunidad. Decidí parar un año con el objetivo que me dieran mis papeles y así fue. Después jugué para Gimnástico como cinco partidos y el entrenador de ese equipo Luis Green me recomendó para Real España".





Como un apasionado del fútbol, Zúniga militaba en las inferiores del Olimpia, pero en su corazón latía un sentimiento azul, pues era seguidor del Motagua.



Luego que se convirtió en un portero profesional, Rafa se dedicó a defender con mucha profesionalidad su puesto y sin volver a referirse de sus sentimientos por algún equipo de la Liga Nacional.

SUS PASOS EN LOS EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN

Sus primeros desafíos en la primera división fueron defendiendo la camisa del Real España. Un 22 de noviembre de 2012 le tocó debutar y fue ante el Motagua, duelo en el que recibió tres goles y perdieron 3-2.



Tras tres temporadas de pocas oportunidades en la Máquina, Rafa Zúniga se le abrió la posibilidades de ir al Marathón, rival de turno en San Pedro Sula.





Con los verdes solamente logró permanecer dos torneos, sumando así 28 participaciones en los 2,487 minutos disputados. Pero es destacar que defendiendo la camisa verdolaga quedará registrado en la historia como el mejor portero del torneo Apertura 2015-2016, en el que recibió 14 goles en 18 partidos que jugó, para tener un promedio de un gol recibido cada 113.14 minutos.



Para la temporada 2016-2017, Zúniga emprendió camino para Juticalpa, donde militó por un torneo y logró disputar 10 partidos.



Después de su recorrido por estos clubes, Rafa Zúniga encontró mayor estabilidad en Puerto Cortés, donde fichó por el Platense y con los escualos jugó tres temporadas, alcanzado a disputar 68 partidos.





Luego de su recorrido por varios clubes en la Liga Nacional, Rafael Zúniga regresa a su casa, Olimpia, donde comenzó sus primeros pasos en el fútbol, pero que en aquel momento no tuvo oportunidad de debutar en primera, hoy llega para pelear un puesto por la titularidad.