El primo de Messi confirma los equipos a los que podría ir el argentino si sale del Barcelona

El futuro de Lionel Messi sigue sin definirse. Hoy se ha llevado a cabo la primera reunión entre Bartomeu, presidente del Barcelona, y Jorge Messi, padre del crack argentino, que también es su representante.

Este miércoles no se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes. Messi quiere irse gratis, mientras que el Barcelona dejó claro que no piensan en dejarlo ir, pues entra en los planes de Ronald Koeman.

Maximiliano Biancucchi, primo de Messi, habló para "Tuttomercato", donde primero ha expresado que no tiene claro si se pueda concretar la salida de Leo del Barcelona.

“Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy 100% seguro que pueda irse”, dijo Maximiliano Biancucchi, que no dudó en calificar a Messi como el “más grande de todos”.

Luego de esto, el primo de Lionel Messi mencionó de manera sorpresiva los nombres de los equipos donde podría terminar jugando el "10" si al final logra salir del Barcelona.



Maximiliano Biancucchi y Messi tienen una relación muy cercana.

Hay tres interesados, según declaró: “Cualquier Liga soñaría con tenerle. No me extraña el interés del Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia. Si Leo dejara el Barça no veo porqué razón no podría escoger algún equipo de la Serie A, porque es un campeonato del más alto nivel competitivo”, añadió Maxi Biancucchi ante la posibilidad de que Leo acabe en la Serie A.

EL CITY, EL GRAN FAVORITO

Más allá de las declaraciones de Maximiliano Biancucchi, queda muy claro que hay un equipo que está con una ventaja importante para fichar a Messi, se trata del Manchester City.

Hoy ESPN y la BBC confirmaron que el City le ha ofrecido un contrato de 700 millones de euros por cinco años.

Por otra parte, el primo de Messi habló de un club italiano, pero queda claro que no es el Inter de Milán, pues ya descartaron públicamente que esté interesados en el argentino.

Ante esto, todo apunta a que la Juventus sería el equipo que podría fichar a Messi. Y en cuanto al PSG, en Francia ya habían mencionado esta posibilidad. El club preguntó por la situación y por lo que pide el crack sudamericano.