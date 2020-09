Rafael Zúniga: “Es una bendición llegar al Olimpia, el que da la cara en competencias internacionales”

Más maduro, como seleccionado hondureño y en el Top 5 de los mejores porteros de la Liga Nacional, Rafael Zúniga regresa a la capital 15 años después de su salida del Olimpia donde hizo las inferiores. Ahora el destino lo regresa con 30 años de edad.

El guardián está emocionado. “Es una bendición poder llegar, les agradezco a la directiva. Olimpia representa muchas cosas, el más grande del país, el que tiene más títulos y que da la cara en competencias internacionales. Voy enfocado a pelear por un puesto, sudar la camisa y ganar un título”, declaró Rafa.

El guardameta ha militado en tres de los cuatro grandes y analiza su paso. “Todo jugador que ha estado en equipos chicos sueña con llegar a clubes grandes; gracias a Dios ya pasé por Real España y Marathón y ahora llegó al Olimpia al cien”, afirmó.

Sobre su salida del equipo porteño, el seleccionado hondureño mencionó: “Con Platense todo quedó bien, no se llegó a un acuerdo y decidí salir. Tuve ofertas de Honduras Progreso y Platense pero no me interesó, lo del Vida y Marathón solo fueron rumores”, manifestó.

Luego agregó: “Es una bendición grande, volver al Olimpia después de 15 años y pasar en todas las categorías de Olimpia. Luego me fui para Real España, Marathón, Platense y ahora me ha tocado regresar”, explicó Zúniga.

“La diferencia entre los equipos grandes y los otros es que tienen su logística, pues Olimpia como España son grandes, Marathón igual; esa es la diferencia del resto de clubes, por allí en Marathón lo que falla es lo económico, pero ahora solo me queda pensar en Olimpia y llego con la esperanza de jugar y ganar un título”.

Finalmente habló sobre la que viene: “La competencia será exigente con buenos arqueros. Esa competencia con tal sea sana, no tengo problemas con ninguna. Nos hemos conocido con Harold Fonseca en Selección Nacional y con Menjívar he sido compañero en inferiores y ojalá podamos competir”, sentenció.

“Hoy pude hablar con Pedro Troglio, es un entrenador tranquilo, calidad de persona, me habló muy bien,ahora solo me toca sudar la camisa y ganar títulos. Ojalá que este sea el club donde pueda jugar mucho tiempo”

“Es el equipo más grande del país, los títulos hablan por sí solo, es el que ha representado mejor al país. Si a mí me dicen que en el futuro pueda renovar, bienvenido sea”, manifestó.