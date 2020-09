Marathón confirma que ha tenido ocho futbolistas con coronavirus; tres fueron recientes y ya lo superaron

Era un secreto a voces. La pandemia del Coronavirus ha afectado a la mayoría de clubes de la Liga Nacional, pero ahora solo Real de Minas y Marathón, han hecho oficial que han tenido jugadores con la enfermedad.

Rolin Peña, vicepresidente deportivo del Marathón manifestó que en todos los equipos de la Liga Nacional hay o ha habido infectados, pero algunos clubes esconden la información. El cuadro verdolaga ha tenido ocho integrantes con COVID-19.

Peña no reveló los nombres, pero fue claro y dijo que si la Comisión Médica de la Liga Nacional no toma el control de las pruebas, será complicado, pues algunos clubes pueden usar jugadores contagiados al no ser honestos en revelar la información.

El Marathón hizo las pruebas de coronavirus hace tres semanas donde confirmó que varios futbolistas tuvieron Covid-19.

“Aquí no nos vamos a llamar al engaño. En todos los equipos hay contagiados, algunos están activos y otros ya tuvieron el Covid-19. Nosotros tuvimos ocho futbolistas que tuvieron coronavirus y ahora ya su organismo tienen los anticuerpos y ya no pueden infectar a otros. Luego nos salieron tres jugadores con Covid-19 pero ya se les hizo la segunda prueba y está negativa y están listos para unirse al grupo. El equipo que diga que no le ha salido un tan solo, está mintiendo, a todos nos han salido”, declaró Rolin Peña en una charla con la cuenta de Twitter, Líderes del fútbol.

Y es que la enfermedad se encuentra en todas partes. Algunos clubes apenas han comenzado a realizar las pruebas PCR, otros todavía no las han realizado, lo que significa que si no hay una unificación por un ente como la Cruz Roja, como se había informado al inicio, esta situación puede detonar en contagios masivos en la Liga.

“El protocolo significa que una vez que se hagan las pruebas todos los equipos, esta información se traslada a la Comisión Médica y estarían evaluando los exámenes. Esta es la única manera de no mentir, que lo haga la Cruz Roja, pero si nos dejan de libre albedrío van a meter un jugador con problemas y eso no es lo correcto; hay que hacer lo que establece el protocolo”, comentó Peña.

Luego manifestó: “Hay una preocupación en los clubes por los contagios, el protocolo dice que si salen cinco jugadores contagiados, la Comisión de Salud se lo traslada a Liga Nacional y ésta a la Comisión de Disciplina, lo que sigue es la suspensión del partid o varios juegos, esto es complicado, pero al tener la información de la Liga debe ser igual para todos los equipos”, argumentó.

Marathón inició los trabajos de pretemporada en el Campo de Golf de La Lima, luego esta semana se trasladaron a su sede. Por ahora el equipo se ha mantenido alejado de la prensa deportiva, los jugadores y cuerpo técnico no han hablado, solo ha sido Rolin Peña quien ha salido a referirse a todos los temas dentro de la institución.