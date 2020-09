Pedro Troglio defiende a capa y espada los refuerzos veteranos: “El fútbol se juega sin documentos”

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio ha reaccionado sobre la polémica que ha montado el presidente del Real Sociedad, Ricardo Elencoff, quien dijo que se debía investigar esa alianza de préstamos de jugadores que ha realizado el Rey de Copas con los Lobos de la UPN.

El argentino también defendió a los refuerzos, algunos criticados por la edad como el caso de Javier Portillo, veterano de 39 años. Explicó que “El Pulgarcito” ha sido el que mejor se ha desempeñado en los trabajos de pretemporada y explica que quiere a la "Flecha".

Aprovechó para recordarle a la gente que habla del formato, que ellos fueron campeones porque les ganaron a todos. Dice que en la cancha solo sirve ganar y no estar enfocado en otros temas. Muy claro en todo don Pedro.

Rotación de porteros: “Aparte agregamos a Valladares que es un Sub-17 que tenemos dentro del plantel de arqueros, en el análisis del fichaje de Zúniga lo hicimos partiendo desde enero que podemos perder a Valladares para la Su-17, Barrios para la Sub-23 y los porteros de la Mayor y para que no nos suceda imprevisto. Para atajará el que juegue mejor pero si todos están bien lo harán rotaciones como con todos los jugadores”.

Fichajes del plantel a futuro: “Primero la necesidad de armar un plantel competitivo con los jugadores de experiencia por las competencias que tenemos. Se hacen muchas conjeturas previas y se cree que los fichajes no son necesarios. El fútbol se juega sin documento y lo digo por Portillo que es el que entrena mejor. En el caso de Diego Reyes lo he visto y me gusta y quise volver a traerlo; a Eddie ya lo había tenido y vino de Arabia y lo incorporamos, igual a "Chama" Córdova que es un buen lateral. Portillo porque quería despedirse en el club y a mí me sirve. No creo en los años, creo que los jóvenes pueden crecer mejor al lado de los de experiencia”.

El jugador Javier Portillo ha sido uno de los refuerzos que llegó este torneo al Olimpia y se ha criticado por su edad.

Respaldo para Harold Fonseca: “estamos muy bien, estamos en la semana de mayor intensidad a doble turno y los jugadores respondiendo muy bien, no hay lesionados ni nadie se lo ha perdido. Los jugadores se están comportando. Harold está más que apoyado y jugar en Olimpia es muy difícil. Hoy analizaba con Gustavo Reggis que armando el plantel de 18 quedan 10 afuera y el que no esté preparado tendrá que aguantarse, porque el que no lo haga no está preparado. Harold tiene que estar tranquilo y la llegada de Zúñiga es competencia, yo no le doy confianza a nadie, ellos me dan la confianza a mí para que me ponga. Yo no puedo ponerte a jugar 10 partidos y los haces malos, porque a los cinco me echan”.

Partido frente a Impact Montreal: “Que nadie defina nada y que se vaya estirando para que nosotros podamos llegar con competición y que al iniciar el 26 de septiembre, y podemos llegar con rodaje si es para octubre y noviembre, es mejor porque llegaremos con más rodaje. Llegaremos perfecto a la perfección”.

Llegada Diego Reyes y Marvin Bernárdez: “Ojalá pudiera llegar porque es de esos jugadores que uno pudiera sacarle lo mejor, pero no depende de mí sino del club y del jugador y hay que hablarlo con Osman Madrid o Rafa Villeda porque habían hecho un esfuerzo enorme para mantener la plantilla. Yo marqué para que vinieran Diego Reyes y Marvin Bernárdez, llegó Diego pero sí, Marvin es un futbolista al que me gustaría entrenar”.

Oportunidad a los jóvenes: “Para mí ha sido importante, no quiero nombrara a uno, pero Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez, Alejandro Reyes que ahora será vital, Edwin Casilo… la llegada de algunos jugadores no le va a cortar la oportunidad a los jóvenes. Yo no creo en todos grandes y en todos jóvenes, hay un medio. La personalidad no es tener 35 años, yo conozco futbolistas de 19 años que tienen mucho empuje. No voy a dejar de poner un joven por poner uno de 35, van a jugar todos, ojalá que los chicos puedan subir”.

Responde a Elencoff sobre jugadores prestados a UPN: “Lo leí, pero no me preocupa, esto es normal. Desde que llegué acá, todo lo que hemos logrado es porque nos han ayudado (sarcasmo). Nunca escuché que alguien diga que merecimos ganar. Ganamos todos los encuentros cuando salimos campeonísimos. No nos ayudaron en un partido, hicimos el récord de puntos más grande en la historia del fútbol de Honduras, luego escucho que lo de los formatos, que esto que lo otro… esto es mediocre. Sinceramente esto es normal porque jugadores, prestan todos. No he visto que UPN nos haga un favor, al contrario, cada vez que enfrentamos a los Lobos, fuimos a jugar el partido anterior a Choluteca y casi nos ganan, pero cuando se pierde, se buscan excusas. Yo no busco excusas, si gano, bien, si pierdo, igual”

Formato del campeonato: “Siempre escucho que Olimpia esto que lo otro. ¿Qué pasaba con los torneos anteriores que Motagua ganaba? ¿Todos condenaban a Olimpia? Yo soy respetuoso del trabajo de los demás y cuando gana el otro, me saco el sombrero. Nosotros salimos campeones con pentagonal porque ganamos todos los partidos que teníamos que ganar y este año íbamos terceros porque Motagua nos había ganado los dos partidos, iban camino a ganar la vueltas y si hubiese ganado todos los duelos hubiese sido campeón. No hay formato, el formato es el que gana. Siempre leo en contra del Olimpia, pero nosotros ganamos con los méritos nuestros no con los de los demás”, afirmó Troglio.

Lacayo y Elmer Güity y la cláusula del miedo: “No sé, no le pregunté a los dirigentes. La gente que te pregunta que vaya a leer a nivel internacional para ver qué pasa, yo hablo por lo que viví en Argentina y también en Europa porque jugué allá. Si yo te presto un jugador y le pago un suelo, es normal que te ponga un pacto de caballeros; ¿cómo lo vas a poner en contra tuya? Pero cuando jugamos ante la UPN jugó Pinto y en la vuelta no jugó y ya se habló todo. Muchachos, en el fútbol mundial el único intratable e imposible de parar, es Messi, después ya todos los demás son mortales”.

Que jueguen los prestados contra Olimpia: “Si el club acepta, que jueguen todos, no me preocupa eso, pero sí creo que quien lo busca, es gente que no es de Olimpia. ¿Qué pasó en los tres años y medio que no ganaba Olimpia? ¿Ayudaron a Motagua? No sé qué decisión ha tomado el club, pero a nivel Mundial el jugador que presta a otro equipo, no juega contra él y no se hace el problema que hacen aquí, pero como es Olimpia el que está en el medio, es un ataque continuo”.