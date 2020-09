Ryduan Palermo: "A los lugares que fui siempre sonó más el nombre de mi papá pero no me vuelvo loco"

Marathón presentó a su nueva ficha. Se trata del delantero argentino Ryduan Palermo, sí, el hijo del exgoleador de Boca Júniors de Argentina, Martín Palermo. Firme en sus respuestas, el sudamericano viene a ganarse un nombre y que lo conozcan por lo que hace en la cancha y no por ser el vástago de Martín.

“Estoy muy contento, feliz de estar acá en Honduras, en San Pedro Sula. Estoy con la expectativa de poder comenzar los entrenamientos”, inició diciendo para romper el hielo el delantero que anunció que llevará la camisa 22.

Palermo Jr sabe que se ha dado a conocer porque su padre fue famoso, pero quiere romper con todo eso y destacar en el Monstruo. “A los lugares que fui siempre sonó más el nombre de mi papá pero no me vuelvo loco. Si hago las cosas bien seguro me conocerán por Ryduan Palermo”, contó en conferencia de prensa.

El presidente de Marathón, Orinson Amaya, junto al delantero argentino Ryduan Palermo, fichaje más sonado del torneo.

Lo presentó el presidente del club Orinson Amaya quien lo instó a sudar la camisa y Ryduan respondió: “Espero cumplir con las expectativas que tiene este club, mantenerlo arriba, disputar todos los torneos y mantener un buen clima”, reconoció.

¿Cómo se dio la llegada? “Lo que me motivó venir fue el proyecto que tiene Héctor Vargas en la institución, es un DT reconocido acá que ha ganado varios títulos y me han comentado que apuesta por los juveniles. Vengo a un club grande del país y eso fue lo que más me motivó”, dijo.

Ryduan recibió los consejos de Martín quien le echó la bendición al salir de Argentina para enrolarse en Honduras: “El consejo que me dio mi papá fue que esté tranquilo, que aproveche esta oportunidad porque sabe cómo me entrego al fútbol, ese fue el consejo. Ya dentro de la cancha me da sus consejos y trato de aplicarlas”.

Y luego agregó: “No siento ninguna carga, hago mi carrera, no me presiono con eso, hago lo que más me gusta que es jugar al fútbol y no pienso en otra cosa”, confesó el exjugador de Arsenal de Sarandí de Argentina.

“Estoy en un momento muy bueno en mi carrera y quiero aprovechar esta oportunidad que me ha dado el Marathón”, comenta el argentino que dijo que pudo venir desde el año pasado, pero hasta ahora ha podido vestirse de verde.