Diego Vázquez se refiere al nuevo formato del Torneo Apertura y opina sobre el tema de prestar jugadores

Motagua ya se encuentra en pretemporada de cara al Torneo Apertura 2020 el cual tendrá nuevo formato. Los azules renovaron a todas las piezas que habían quedado sin vínculo, salvo Erick Andino.

Diez charló con Diego Vázquez el cual se refirió al nuevo formato, si harán fichajes y qué piensa sobre continuar prestando jugadores y las políticas de otros clubes acerca de este tema.

Profe, ¿cómo va esta pretemporada?

Estamos esperando solamente el sorteo para ver cómo serán los partidos, ya con las fechas se trabaja pensando en un objetivo un poco más claro. Sabemos que tenemos que trabajar para poder competir aunque la verdad es ensayar, no trabajar porque los obreros son los que trabajan o quienes están ocho horas en oficina, nosotros ensayamos y practicamos.

Entonces para usted es darle seguimiento a la idea de juego que vienen implementando desde hace años...

Es algo muy importante darle seguimiento porque nosotros terminamos el torneo siendo los mejores, seguir reforzando eso y lógicamente por más que terminamos bien tuvimos partidos donde había margen y mejorar. Tuvimos partidos muy buenos como los clásicos, trabajar en los errores que cometimos.

¿Qué tanto ha cambiado la forma de trabajar ahora con el coronavirus?

Es bastante cambio porque por cualquier medidas que tomés nunca es suficiente, incluso así te podés contagiar. Hay que estar muy pendiente de todo, nos estamos haciendo pruebas todas las semanas y la verdad que sí ha cambiado bastante. Todo el plantel se encuentra bien.

¿Qué le parece el nuevo formato? ¿Le gusta?

Ahora se entiende el formato, anteriormente mi queja fue que lo cambiaron sin ningún sentido y bueno pasó lo que pasó que fue un desastre lo que hicieron, fue un torneo terrible que se prestó para que varios equipos al final compitieran de una manera donde favorecían a otros clubes. Ahora ya es diferente porque hay que adaptarse a algo mundial, se entiende que deben buscar que viajemos menos y este tipo de cosas. Lo que no entiendo es si van a hacer un sorteo de los cuatro partidos que será contra el otro grupo, pero bueno al final está bien.

¿Entonces sí le gusta?

Ahora tenés que ganar semifinal y final, hace dos torneos era totalmente diferente y la molestia en ese momento era por qué el cambio si no ameritaba nada, es algo que ya pasó y saben lo que pienso. Para dar una opinión tenemos que ver la práctica, hasta que no veamos la práctica no podemos opinar. Esperemos que sea lo mejor posible.

Profe, ¿por qué no se renovó a Erick Andino y por qué salió Marcelo Canales?

Tuvimos una limitación económica y al ser un torneo corto ellos iban a tener poca participación. En el caso de Andino preferimos que tenga minutos en otro club y siempre tendrá las puertas abiertas en el club, es un jugador que a mí me gusta mucho y bueno lástima porque hace mucho que no tiene ritmo y no juega. Con el caso de Marcelo Canales ahí sí yo tengo una responsabilidad mayor porque no le di las oportunidades que necesita un jugador para mostrarse, jugó muy poco y bueno yo lo hablé con él.

Bajo esa premisa entonces se puede entender que no harán fichajes...

Hay una limitación económica y es difícil que traigamos algún jugador salvo que se dé algún canje con los chicos que tenemos y que necesitan jugar, chicos que podemos prestar y que son de Motagua.

¿Jack Baptiste, Róbel Bernárdez y César Romero volverán a ser prestados?

Tenemos que ver con la directiva, ponernos de acuerdo y ver qué es lo mejor para ellos y para Motagua, una vez que tengamos claro eso decidiremos si los volvemos a prestar o se quedan con nosotros.

Tengo entendido que prestarán a Klifox Bernárdez, ¿cierto?

Ese es un caso particular, un jugador que es interesante pero que tiene a Omar Elvir y Emilio en ese puesto, por eso le va a costar jugar y estamos viendo si lo prestamos como a los otros chicos.

Qué piensa usted sobre el tema de prestar futbolistas y que no jueguen ante el club dueño de su ficha, este tema ha regresado a la paletra pública en los últimos días.

En ese caso de lo que estás hablando el tiempo me terminó dando la razón. Villafranca en el Vida nos hizo goles, si nosotros prestamos jugadores es para que jueguen y competir normal, a mí me parece que si prestás un futbolista debe tener libertad para que juegue, sino no lo prestés... Ese es mi pensamiento.

¿Descartado el regreso de Carlos Discua?

El 'Chino' es un jugador espectacular que a mí me gusta mucho, pero bueno tengo jugadores en ese puesto y también está la limitante económica que es muy importante, complicado.

Regresa Ramón Maradiaga, ¿qué le dice?

Ramón me trajo a este país y fue el que me hizo debutar acá en Honduras, le tengo un respeto porque me dio la posibilidad de jugar y de vivir en este hermoso país. De mi parte le tengo un respeto, qué bueno que tenga la posibilidad de estar en el fútbol.