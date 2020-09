Carlos Villagrán confiesa la millonaria oferta de trabajo que le hizo Pablo Escobar: ''Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así''

Carlos Villagrán, actor mexicano que le dio vida al personaje de 'Quico' en el Chavo del 8, reveló hace unos días en una entrevista concedida a la cadena América TV de Argentina, que en los años ochentas fue abordado por gente del Cartel de Medellín cuando se encontraba en Colombia por una gira de trabajo.

Según cuenta Villagrán, le propusieron una millonaria oferta para que amenizara la fiesta de la hija del líder del cartel, Pablo Escobar.

''Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen que habían tres personas que querían hablar conmigo y yo pensé que eran periodistas'', comienza contando el humorista de 76 años.

''Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron una chequera. Me la pusieron en una mesita y la abrieron. Me dijeron: 'mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón y él quiere que usted actúe. Ponga la cifra que quiera, hasta 1 millón de dólares'. Estaba sorprendido'', añadió el actor.

Inmediatamente, 'Quico' intuyó sobre quién le estaba haciendo la oferta de trabajo, y al saber que se trataba del famoso narcotraficante, optó por eludir el compromiso lanzando una mentira.

''Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo no podía hacer nada más que lo que vine a hacer. Me lo respetaron, cerraron las chequeras, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar'', comentó Villagrán.

Miedo por su vida

Por último, el mexicano reconoció que tras negarse a trabajar para el líder del Cartel de Medellín, comenzó a pensar en que su vida corría peligro, así que decidió dejar las tierras colombianas.

''Al haberme negado me entró mucho miedo. Me llevaban y me traían por diferentes caminos al hotel hasta que más o menos al tercer día dije: 'ya me voy porque tengo un miedo tremendo'. Pensé que me iban a balear por haberme negado y preferí regresar'', cerró.