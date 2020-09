Honduras Progreso confirma el fichaje de Erick Andino, exjugador de Motagua

¡Sorpresa! Honduras Progreso ha anunciado un fichaje de lujo y es que Erick Andino (31 años) se ha vinculado al conjunto arrocero por las próximas dos temporadas.

Andino Portillo dejó las filas de Motagua tras permanecer ahí cinco años y donde ganó dos campeonatos de Liga Nacional, además su buen nivel en el conjunto motagüense le valió para ser llamado por Jorge Luis Pinto en el proceso a Rusia 2018.

Erick Andino se convierte en la novena alta de Honduras Progreso tras Marcelo Canales, Romario Cavachuela, Selvin Tinoco, Rolman Gonzáles, Cristian Sacaza, Carlos Alvarado, Gregory Gonzáles y Yeison Mosquera.

El delantero estuvo fuera de las canchas seis meses a raíz de una lesión en el segundo semestre del 2019, su regreso se dio en el último certamen pero no alcanzó a levantar su nivel.

Honduras Progreso será el quinto club de Andino en su carrera; sus inicios se dieron en Real Juventud, luego pasó al Victoria, Olimpia y posteriormente a Motagua donde tuvo su mejor nivel.

Una de las razones por las que salió de Motagua fue su falta de ritmo y así lo dijo a Diez el técnico de Motagua, Diego Vázquez. “En el caso de Andino preferimos que tenga minutos en otro club y siempre tendrá las puertas abiertas en Motagua. Es un jugador que a mí me gusta mucho y bueno, lástima porque hace mucho no tiene ritmo y no juega”.