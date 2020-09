El argentino Jonathan Ferrari, exOlimpia, ahora juega en la Primera División de Ecuador

¿Lo recuerdas? Jonathan Ferrari fue uno de los refuerzos que trajo Pedro Troglio cuando llegó a Olimpia en junio del 2019. El zaguero central argentino arribó en ese momento proveniente del Sportivo Luqueño de Paraguay y tenía buen cartel.

Ferrari aterrizó en Honduras generando ilusión pues antes había sido pieza del All Boys, San Lorenzo, Atlético Rafaela, Rosario Central y Patronato en Argentina; además militó en el Vitória de Brasil y Dalian Yifang de China.

Jonathan Ferrari inició siendo titular en Olimpia, de a poco se ganó la confianza pero sobre el final de la campaña terminó cediendo el puesto y un juego que lo marcó fue el 1-4 ante Saprissa en las semifinales de Liga Concacaf.

En ese momento el zaguero ingresó en el ocaso del duelo para tratar de cerrar la pinza ya que el cotejo estaba 1-3 a favor de los ticos y ese resultado le daba el pase a la final a Olimpia.

Sobre los 90 el argentino se equivocó en una salida, entregó mal el balón y eso propició la jugada que terminó con el gol de David Ramírez y el 4-1 lapidario para los blancos. Jonathan Ferrari regresó muy triste al país y a las semanas fue dado de baja por el mismo Pedro Troglio.

Pero no le costó encontrar equipo, fue All Boys quien lo fichó y lo tuvo seis meses en la Segunda División de Argentina. ¿Sigue allí? Ferrari ya no juega para All Boys, ahora él lo hace en el fútbol de Ecuador y es titular en la nueva institución donde se desempeña.

Fue la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo en suelo ecuatoriano que lo contrató y de momento es indiscutible en esa escuadra. Esa liga lleva ya 11 fechas y el equipo de Ferrari se ubica en el escalón 14 de 16 con 9 puntos, el líder es Liga de Quito con 25.

Jonathan Ferrari se ha ganado un puesto y es dirigido por el argentino Rubén Darío Insúa que pidió su fichaje, aunque él está a préstamo. Es así como este exOlimpia se encuentra a sus 33 años militando en el fútbol de Ecuador.

Dato: Jonathan Ferrari tiene de compañero a un futbolista ecuatoriano llamado Michael Jackson Quiñones quien ha sido seleccionado de su país.