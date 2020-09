"Tony" Hernández, técnico del Real de Minas; Un apasionado del cine, la música, la cultura y los aviones

De nacionalidad española, José Antonio Hernández, nuevo técnico del Real de Minas, causó mucha curiosidad en los medios de comunicación por su homónimo con el hermano del presidente. "Tony" habló atendió a DIEZ y charló no solo de fútbol, sino de todas sus pasiones.

Amable, apasionado de los motores, la cultura y los viajes, "Tony" se mostró muy abierto a hablar de su carrera, el proyecto que busca y las cosas que más le gustan.



Hernández viene de dirigir del fútbol africano y la vida le presentó el reto de llegar al Real de Minas, donde se muestra feliz y espera poder dar la sorpresa como lo hizo en Ruanda, ganando una supercopa.





El estratega español de 39 años tomó las riendas del equipo minero y se muestra feliz por la calidad que ha podido observar, pero busca reforzar el equipo con futbolistas que ya los dirigió en su carrera.



¿Cómo están sus expectativas tras su llegada a Honduras?

Estoy bastante feliz y mis expectativas sobre el país han sido bastante superiores a lo que esperaba, me ha encantado, me han recibido bien y sorprendido.



¿Cómo se dio su llegada al Real de Minas?

Fue por medio del agente mío que se contactó con don Gerardo (Martínez) y se dio oportunidad de venir. Después de un tiempo de estar negociando y hablando de un proyecto deportivo, ya que yo quería uno que fuera ganador y luchar por ganar cosas. Al final se llegó a un acuerdo y aquí estoy.



¿Usted viene del fútbol de Ruanda?

Yo vengo del fútbol de Ruanda, un fútbol en el que salí campeón de la Copa con un equipo similar con el Real de Minas, un club modesto, no había ganado nada y lo sacamos campeón de la Supercopa de Ruanda. Cuando agarré el equipo lo puse líder de la liga por mucho tiempo, luego estuve luchando por los tres puestos, pero luego se suspendió la liga por el Covid.





¿Qué le motivó venirse a la liga de Honduras?

Yo siempre tuve en mente venir a la liga sudamericana, ese era mi objetivo para este año. Yo he vivido bastante tiempo en Colombia, Venezuela y he seguido el fútbol sudamericano, ya sea de la Libertadores, la Concacaf, ya que tengo amigos. Es un fútbol que sigo de cerca, me apasiona bastante y más que el europeo que lo sigo menos. Mi objetivo para crecer era llegar a América y creo que lo he conseguido, espero hacerlo bien.



Al saber del Real de Minas, ¿Fue ahí dónde se comenzó a empapar del equipo que le esperaba?

Cada vez que me informan de cualquier equipo y lo primero que hago es estudiarlo a fondo, su situación deportiva, personal, la liga y si la conozco más o menos. Yo hice un estudio exhaustivo del equipo y viendo su proyección en el último año. Es un equipo joven y lo clubes así algún día logran estar arriba.



¿Al llegar a Honduras era lo que se imagina del Real de Minas?

Lo que esperaba no es, ya que me han sorprendido gratamente y he encontrado futbolistas de mayor calidad de lo que esperaba. Me he encontrado gente de gran calidad en la plantilla y en el fútbol base. Encontré cinco o seis jugadores de una gran proyección grandísima y mis perspectiva iniciales las han superado. Si podemos incorporar dos o tres refuerzos podemos ser un equipo bastante competitivo.



¿Cómo va suplir la baja del goleador Juan Ramón Mejía?

Si un equipo quiere ser grande, no puede aspirar a la buena temporada de un futbolista, así sea el máximo goleador y tiene que hacerlo mirando a un bloque equilibrado, competitivo al cien y no solo en la delantera. La gente siempre piensa que el delantero es el más importante, pero para mí es el portero. Mi equipo lo armo en base a un portero de calidad top, más que un delantero, ya que hay muchos que marcan, pero los porteros también dan títulos. Es un futbolista de mucha calidad y hay que suplirlo con un futbolista no de su misma calidad, sino intentaremos que sea de superior calidad.





¿Qué le ha pedido a la directiva?

Les he pedido que intenten hace un grupo lo más profesional posible, que todos estén implicados al máximo, no solo los futbolistas, sino el cuerpo técnico y en eso estamos trabajando. Tampoco se necesita cambiar el equipo de arriba a bajo para ser competitivo, yo creo hay que apuntalar a la delantera, el mediocampo y un portero. Teniendo esa columna vertebral, el equipo será competitivo.



¿Dónde nota debilidades en el grupo para reforzar?

Debilidades es que tampoco las veo. Portero tenemos uno bueno, pero podemos ganar en calidad, en el mediocampo si me gustaría reforzar con un organizador de juego y la delantera, ya que la baja de Juan Ramón Mejía ha sido importante y debemos tener un buen delantero, el resto lo veo sólido y con lo que tenemos podemos competir.



¿Ha visualizado los refuerzos?

Estamos visualizando varias opciones tanto en Honduras como fuera, pero eso lo tendremos que decidir en los próximos días con don Gerardo (Martínez). Con el problema del Covid todo mundo ha reducido su salario y el problema podría estar en los viajes, que dejen entrar y desplazarse de donde estén. Hay varias opciones, tanto en la delantera que son top. Estoy hablando con Roby Norales por si pudiéramos incorporarlo como refuerzos y me gustaría traer un organizador africano que se llama Bruno Bati, que estuvo en Villarreal, Panathinaikos, es un mago con el balón, yo he trabajado con él y me ha dado resultados excelentes.



¿Ya ha hablado con ellos o es solo una idea?

Ya he hablado con don Gerardo y estamos viendo las posibilidades de poder traerlos cuanto antes. Si se diera me gustaría contar con ellos y serían muy buenos refuerzos para el club. Con ellos yo he hablado, están de acuerdo y estarían encantados de venir. Roby ya está aquí y eso no sería un problema contar con él si está en condiciones óptimas.



¿El tema económico no será un problema?

La pandemia ha sido una tragedia a nivel mundial, pero ha sido una ventana de posibilidades para mucha gente con menos dinero, ya que han habido reducciones de plantilla por temas económicos y se han quedado fuera y la posibilidad de encontrar buenos futbolistas. He estado en contacto con futbolistas que conozco muy buenos jugando en Colombia, Argentina, México e incluso campeones sub-17 vendrían encantados con un salario igual que está cobrando un futbolista del Real de Minas.





¿Esos campeones Sub-17 de dónde es?

He estado en contacto con un portero campeón del mundo sub-17 con México y que ha estado con el Xolos de la Liga Mx, el Newells de Argentina. Son gente que por una una u otra cosa se han quedado fuera por la pandemia y están buscando dónde colocarse, estos podrían ser buenos refuerzos.



¿Cúal será su idea de juego con el Real de Minas?

Será un equipo intenso, me baso en la intensidad de juego, tácticamente sólido, ya sea defensivamente o ofensivamente, jugar a un fútbol directo y bastante contragolpeador. Queremos castigar bastante los errores del contrario, jugar a no cometer errores, ya que las ligas no las ganan los que mejor juegan, sino el que menos errores comete.



¿Será una ventaja o desventaja que no conoce a los rivales, pero que no lo conocen a usted?

Creo puede ser una ventaja, pero digo que conocer cualquier fútbol del país no favorece, sino todo el mundo que está 10 o 20 años entrenando ganaría siempre. En España muchos conocen el fútbol español y no ganan.



¿Es cierto que hay varios jugadores infectados por Covid en el equipo?

Qué yo sepa y que tenga noticias, solo es uno y está aislado, el resto nos hemos estado haciendo análisis y todos positivamente, no positivos de virus. Yo vine con mi PCR hecha desde España y de momento seguiremos así hasta los PCR de esta semana que determinará el grupo completo que tendremos.



¿El formato cómo le ha parecido?

Me parece un formato bastante interesante, me ha gustado porque le da posibilidades a equipos más modestos y las ligas las ganan los equipos que menos errores cometen. Los equipos grandes les cuesta cometer errores, pero si es un torneo corto y si cometen un error un día, tal vez les cuente recuperarlo, pero si es lago, da más tiempo que los equipos pequeños cometamos errores.





En su grupo le tocará enfrentar a Olimpia y Motagua, ¿los conoce?

Los conozco bien, desde que llevé a Roby Norales a África los había estado viendo y le bromeaba a él que si acabara en Honduras (dirigiendo) y se dio. Tampoco soy mucho de estudiar a los equipos porque uno puede estudiar años a Messi, pero cuando esté dentro del campo intente pararlo. Ellos tienen futbolistas de calidad excelente y a mí me gusta estudiar a mi equipo y no pierdo en estudiar a los otros.



¿Podría ser la sorpresa del grupo?

Me encantaría ser la sorpresa y si pudiéramos ganar a Motagua y Olimpia, sería algo maravilloso porque debutar en la Liga y batiendo a dos equipos históricos como ellos, sería bonito. En Ruanda debuté ante los tres equipos históricos y ganándoles a los tres y si se diera aquí, sería más maravilloso.



¿Ya definieron dónde van a jugar de local?

En eso estamos en negociaciones porque por tenemos de bioseguridad médica estamos viendo con los doctores y es interesante no desplazarnos porque es un riesgo, luego el hotel es foco de riesgo y la opción más viable es jugar en el estadio de la capital, donde no haya que hacer desplazamientos, pero todavía no está definido.



¿Su personalidad como la describe usted?

Una persona bastante tranquila tanto en el campo, como en los entrenamientos, luego el día de los partidos me transformo porque me pongo histérico, no pierdo los papeles, pero si me pongo bastante tenso. Soy una persona bastante cercana no solo con el staff técnico, sino con los jugadores, les pregunto por su vida y conocer las personas desde adentro, ya que son seres humanos, no futbolistas. Me considero una persona humilde en mi forma de ser, no me gusta presumir las cosas, soy normal.



¿El país cómo le ha parecido?

Me ha gustado gratamente, estoy feliz de estar aquí, me gusta la zona donde estoy viviendo, al ciudad. Espero ir conociendo más el país, ir a las zonas de playas, Roatán, Danlí y varias zonas más.



¿Con la alimentación cómo le ha ido?

Bien, muy bien. Don Gerardo cuando llegué me había dejado nevera llena de todo tipo de comidas y tengo cocinero a mi asistente Juan de Dios, una excelente persona y de cocinero es de diez.





¿La comida típica de Honduras las ha probado?

Me he querido comprar unas baleadas y no las pudimos comprar porque no nos dejaron por el pasaporte. Yo no sabía que era con el número que había que ir a comprar.



¿Se quedó con las ganas?

Sí, estoy con las ganas porque me gusta la comida mexicana y las baleadas son parecidas a las fajitas mexicanas, los burritos, en España los como y donde vaya me encantan. Yo quería probarlas, pero no se ha dado la oportunidad.



¿Cuáles son las pasiones de Tony Hernández?

Soy apasionado del deporte, amo cualquier tipo de deporte: tenis, esquiar, bicicleta, me apasionan las cosas de motor: autos, motos, barcos, aviones. Soy una persona familiar, no soy de salir a rumbear, me gusta ver películas, me encanta la música, al cine; ir de compras. Soy una persona sencilla y me gusta viajar y conocer culturas.



Su nombre causó mucha sensación en el país, ¿se dio cuenta?

Lo sé y lo había visto mucho antes de venir a Honduras. Yo había tecleado mi nombre en google y había aparecido el nombre del hermano del presidente jajaja, así que tenemos el nombre en común, él es Juan Antonio Hernández y yo José Antonio Hernández, pero no pasa nada, son coincidencias y cosas graciosas.