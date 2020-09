Courtois 'ignora' a Keylor Navas tras adueñarse del dorsal número 1 en el Real Madrid

El portero Thibaut Courtois llevará por primera vez a nivel de clubes el número 1 en su espalda con el Real Madrid, tras la destacada temporada que realizó, en la que fue premiado con el tofeo Zamora.

La entidad blanca le ofreció el mítico dorsal que han portado grandes figuras, entre ellas Keylor Navas, aunque el belga ni se recordó del tico cuando mencionó a los mejores arqueros del club.

''Cuando el Madrid me propuso llevar el número 1 me sentí honrado. Es la recompensa a la difícil pero exitosa campaña pasada. Esta decisión me motiva todavía más'', señaló Courtois en declaraciones que recoge Marca.

El guardameta de 28 años habló sobre los históricos porteros que han llevado dicho dorsal, señalando a Zamora e Iker Casillas, su ídolo de la infancia. Sin embargo, ignoró a uno de los hombres claves de los últimos años para el madridismo: Keylor Navas.

''Jugar como el número 1 tiene un valor simbólico importante. Me toca seguir los pasos de verdaderos ídolos del Real Madrid como Casillas, Zamora, Illgner o Buyo. No es ningún secreto que Iker es mi mayor ejemplo entre todos esos porteros legendarios. Como él, espero hacer historia con este 1 en mis espaldas y enorgullecer a toda la familia del Madrid'', cerró.

El portero de la Champions

Navas, que se adueñó del 1 tras la marcha de Casillas en 2015, fue parte fundamental del Real Madrid y dejó un legado tras ser el único guardameta en levantar tres veces seguidas la Champions League, aunque muchos todavía no valoran ese enorme mérito.

Cabe recordar que el costarricense estuvo muy cerca de convertirse en el guardameta con más Copas de Europa en la historia si el PSG hubiese vencido al Bayern Múnich en la final disputada en Lisboa.