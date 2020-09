José Escalante sobre su fichaje por el Vida: "De mí pueden esperar mucha entrega y sacrificio"

Después de varios días de negociación el mediocampista hondureño José Escalante finalmente llegó a un acuerdo para incorporarse al Vida de la Primera División del fútbol hondureño.

El habilidoso futbolista de 25 años arribará este miércoles a territorio hondureño para ponerse bajo las órdenes de Primitivo Maradiaga y Nerlyn Membreño en la institución cocotera.

Según se conoció, Escalante estará a préstamo en el club procedente del Cavalry FC de la Canadian Premier por seis meses. Tiempo en el que espera dejar todo de sí para cumplir con los objetivos del equipo.

"De mí pueden esperar mucha entrega y sacrificio. No solo es la calidad que pueda aportar, sino el sacrificio, espero aportar la experiencia que he adquirido en el extranjero para colaborar con mis compañeros", dijo el futbolista a DIEZ horas antes de tomar su vuelo rumbo a Honduras.

RESTA FIRMAR CONTRATO

El exjugador del Olimpia, Juticalpa y Houston Dynamo le dio su "sí acepto" al Vida desde ya hace unos días, Brayan Beckeles y Víctor "Muma" Bernárdez fueron los padrinos en medio de las negociaciones, pero restaba por completar los exámenes de PCR para viajar y ponerse a tono en la pretemporada junto al plantel.

"Recibí mis resultados de las pruebas de Covid-19 y salí negativo, al llegar allá solo resta firmar mi contrato. Llegaré a Tegucigalpa y luego me trasladaré hasta La Ceiba.

Otros temas con José Escalante

Salario: Son pequeños detalles que restan por arreglar. Ellos pagarían un porcentaje y lo que resta del año que lo pague en el Vida.

Reto con el Vida de Enrique Maradiaga: "Será un torneo inédito por lo que está pasando y diferente a lo que estamos acostumbrados. Me emociona mucho llegar a una ciudad futbolera y a un equipo con mucha historia como el Vida. El proyecto que se está manejando y la persona (Primi) me ilusiona. Conozco a Nerlyn Membreño, lo tuve en Olimpia"

Las novias que le llegaron: No fue difícil, el acercamiento más profundo fue con el Vida. Lo de Real España fue algo que tocó mi agente y Elías Burbara, solo fueron conversaciones, pero nada concreto. También tuve la oportunidad de hablar con Elías Nazar (Honduras Progreso), siempre hemos estado en contacto, también me mencionó del interés que tenían. Al final opté por la mejor opción que es Vida con su proyecto.

Objetivo de títulos: "Esperamos que la ciudad me trate bien, no conozco mucho. Espero adaptarme rápido para lograr cosas importantes. No es secreto a voces que el Vida ha hecho las cosas bien. No se ha terminado de concretar (campeonato), pero esperamos cumplir nuestros objetivos personales y colectivos".

Principio de acuerdo: "Primero hablé con Brayan Beckeles. Me mencionó del proyecto, luego tuvo un acercamiento con Primitivo Maradiaga, hablamos de lo que quería. Con Jairo Martínez cerramos rápido. En el caso de Víctor "Muma" Bernárdez también estuvo en todo eso de la negociación. Antes de comunicarme con el equipo fue con ellos dos que hablé".