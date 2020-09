Johnny Leverón recuerda el último clásico ante Motagua: "Fue un golpe bastante fuerte".

El Olimpia se ha reforzado de cara al torneo Apertura 2020, pero nada garantiza que el técnico Pedro Troglio use el mismo sistema de juego.

Ante este escenario, el defensa del club, Johnny Leverón, considera que deben estar preparados para lo que sea. "Los compañeros que han venido deben adaptarse al trabajo y sistema que el profe ha tenido, pero de igual manera, si se tiene una línea diferente tanto en la ofensiva o defensiva, pues se tendrá que trabajar desde ahora".





En lo personal, el zaguero se muestra muy seguro del esfuerzo y dedicación que está poniendo en cada una de las prácticas con el conjunto blanco.



"Me siento muy bien, he trabajado a plenitud con el profe y no he faltado a ningún entrenamiento. Desde esa base me he sentido en óptimas condiciones, pero sé que hay que competir al máximo en cada entrenamiento y luego pensar en los partidos importantes de Liga Nacional y Concacaf".



Cuando se le consultó sobre el seguimiento a los rivales. "Estoy al pendiente de las noticias que ustedes dan, no estoy al tanto profundizando en el plantel o lo que están haciendo para el campeonato. Estamos más enfocados en lo de nosotros, hay una gran competencia en el grupo y debemos estar apegados a esa situación".





Además se refirió a las dudas que muchos hablan en la zona defensiva. "Esas dudas que pueden llegar a generarse de la afición o ustedes, pero dentro del plantel no hay dudas y siempre se trabaja al máximo. Aquí se trabaja para no tener ningún detalle o problema".



Leverón no olvida el momento duro y tenso que vivieron en el último clásico ante el Motagua. "Fue un golpe bastante fuerte después de todo lo que se venía haciendo previo a ese juego y siempre tenemos en mente esa situación, trabajar al máximo para que no vuelva a pasar. Creo que fue algo que nunca estaba en planes, pero son situaciones del juego y ahora hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir, sino que se dé un resultado favorable para nosotros".



A pesar de esos malos recuerdos, el defensor considera que los blancos siempre tienen la chapa de favoritismo. "Olimpia siempre va ser el favorito, sea como sea el plantel que tenga, y en este momento dices que es el más amplio, costoso, pero siempre será así. Desde que llegamos al club sabemos que la presión es esa y el objetivo es ganar todo lo que el equipo pelee".





Sobre el nuevo formato con el que se jugará. "El formato entendemos que ha cambiado, tiene otra idea, otro camino por el tema de la pandemia y luego veremos que es lo que pasa. Estemos o no de acuerdo, hay que buscar ganar desde el primer juego hasta el último"