El blog de Kike Lanza sobre Javier Portillo: Respeto para el abuelo, aún mete “huevos"

Septiembre es un mes especial para nosotros los hondureños. Se celebra la independencia patria, mes en el que más respetamos nuestros símbolos patrios. También este mes en el año 2020 quedará a la historia porque será cuando el fútbol regresa a nivel de Liga. Estamos a las puertas del regreso del torneo profesional de fútbol, más tarde que todos en la zona, pero al final es el regreso, respeto.

Este torneo tendrá una particularidad en relación a los demás, particularidad que incluso incorrectamente ha servido de risa o burla. Pero no es de sorprenderse, algunos hondureños, por mala suerte, la mayoría son así, se burlan de los exitosos.

Hace un mes aproximadamente se dio a conocer por parte de Olimpia la contracción de Javier Portillo como nuevo refuerzo. Tal situación, inició un manto de burla casi ofensiva por parte de los aficionados de equipos rivales y también incluidos algunos fan de Olimpia contra Portillo.

Conocí a mi querido ¨Kuki” Portillo hace algunos 14 o 15 años atrás, su historia es bien propia, resulta que el Valencia en aquellos tiempos, equipo de primera división, se trasladó al hermoso Cantarranas para jugar un partido amistoso contra un combinado del pueblo. El equipo naranja era dirigido por Roberto Abruzzesse, brasileño que había jugado con Motagua. Resulta que Portillo les hizo la vida imposible al equipo Valenciano, los “Bailó” a todos jaja...

Después de terminado el partido, a Roberto se le metió entre ceja y ceja el “Indito”, donde está el “índito” tráiganmelo y súbanlo al autobus”.

Muchos dicen que si Portillo no subía al autobús, no se hubiese arrancado para Tegucigalpa nunca. Roberto es así, lo que dice es ley. A Portillo no le quedó más que con una sola mudada y una camisa en una bolsa, decir adiós a su familia y venirse a lo desconocido.

A veces se cae en la injusticia cuando crees tener derecho a tan solo opinar sobre los demás sin siquiera conocerlo, eso ya es un abuso total. La cosa es peor cuando como persona te crees en la capacidad para burlarte a los demás.

Javier Portillo es un jugador y persona deferente, es auténtico, humilde, pero no “papo” como decimos en el pueblo. Su carrera ha sido brillante partiendo de cómo se dio su historia para vincularse al fútbol. Tiene carácter y sobre todo no tuvo complejos para vestir camisas sagradas en el fútbol catracho.

Vistió la camisa del Valencia e Hispano para luego ponerse la camisa de Motagua y Olimpia. ¿Cuantos han soñado con eso? Miles y miles y no lo lograron y habrá miles más que no lo lograrán. También jugó en el Vida, Real España y Juticalpa.

Por si fuera poco, es 5 veces campeón de la Liga con Olimpia y cumplió el otro sueño mayor, jugó una Copa Oro y una Centroamericana con la Selección mayor.

A su regreso al Olimpia, lo han tildado de “viejo acabado”, “para que Olimpia contrato a ese señor de 39 años”, “ese viejito ya no corre”, “se le va a parar el corazón a Portillo en la primera corrida, “están locos en Olimpia”, “que le pasa a Troglio” etc, etc y más etc.

¿No es una falta de respeto? Claro que la es, y muchos dirán que es algo futbolístico y un joder de las esquinas en los barrios hablando de futbol. Yo no lo creo así.

En mi opinión Javier Portillo merece mi máximo y el máximo de los respetos. Ha sido un hombre que se supo conducir en este difícil mundo del fútbol, es un jugador que sabe sacar ventaja de sus condiciones físicas y también emotivas, es capaz de levantar aplausos de la grada con un antiestético recorte y sacar un centro de gol, pero también de provocar el insulto y el odio con un gesto a la grada rival, saca de quicio a cualquiera y eso se vale. Es astuto y es inteligente. Es para mí el último de los Mohicanos, mi padre me cuenta que así eran los jugadores de pícaros antes y el fútbol era mejor y la grada de madera nunca estuvo vacía.

Algunos datos para los irrespetuosos...

Me cuentan que en el campamento blanco, Portillo es de los primeros en llegar a los entrenamientos, Portillo corre y cumple la pruebas físicas primero o igual a los chicos de 20 años, Portillo es el del buen humor y la alegría, dicen que aun mete la “pata” con muchos “huevos”, no arruga el “abuelo”.

Y el dato de la sorpresa, parece ser que el elegido para arrancar el torneo en la banda izquierda de Olimpia, será el señor de los 39 años del que muchos se burlan.

Por favor, más respeto, más solidaridad y más empatía. Portillo es un exitoso del fútbol, y también es un ejemplo a seguir para todo aquel muchacho del interior que sueña con alguna vez jugar fútbol profesional.

Más respeto para los abuelos del fútbol, me cuentan que en Platense juega otro y que corre más que los “chavalos” del puerto.

Más respeto para el gran Javier Portillo ejemplar jugador de fútbol...

La frase del mes:

“El fútbol no se juega con la identidad”, Pedro Troglio

