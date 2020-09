Diego Vázquez sobre el favoritismo: "Ahora porque no incorporamos jugadores nadie nos da crédito".

Directo y sin mucho rodeos, Diego Vázquez, técnico del Motagua, se pronunció sobre la necesidad o no que tiene su equipo de reforzarse para este próximo torneo Apertura 2020.

Previo al entrenamiento de este día en el estadio Nacional, el timonel de los azules se refirió al favoritismo que se ha hablado a favor de otros clubes.



"La gente se olvida, el mejor equipo del torneo pasado fuimos nosotros, sin embargo ahora porque no incorporamos jugadores nadie nos da crédito. Eso me gusta porque no me gusta ser favorito, siempre me gusta que no nos tengan en cuenta y venir de atrás. Tenemos chicos jóvenes, no es que no tenemos y en algún momento los podemos utilizar, a mí me gusta llevarlos de a poco como el caso de Denil, Pereira. Creo que estamos bien para competir en los dos torneos y si avanzamos en las dos que esa es la idea", aseguró.





Otro de los aspectos que habló de manera muy directa, fue con e tema del calendario.

"Si se da lo que se dio hace dos torneos, hasta el Liverpool se quejó, y si te hacen jugar cada un día, no hay plantel que aguante. Debería ser programado y jugar mínima cada tres o cuatro días".



Y agregó: "El calendario ya está lo que falta es el sorteo. No entiendo bien la última parte de los últimos cuatro partidos, si será sorteado o no, sería bueno que aclaren bien esa parte".



También manda un mensaje claro. "Lo ideal es que no se preste para lo que pasó anteriormente, con equipos que no compitieron de forma leal, espero que no se preste para eso, ya con eso tendremos una ganancia importante".





Vázquez dejó claro que este torneo jugarán en el Nacional. "Tengo entendido que por el aspecto de la pandemia vamos a jugar acá en el Nacional, hoy estamos entrenando acá y es un estadio que es nuestra casa, nos viene bien a nosotros".



Y sobre la posibilidad de ir a La Paz: "Lo de La Paz, me imagino que será cuando pase la pandemia, eso lo hablé con Juan Carlos (Suazo) que estuvo en el estadio y que está en buenas condiciones porque lo acaban de arreglar".



El mandamás de los azules no considera que se logre iniciar de buena forma el campeonato. "No vamos a llegar en el nivel óptimo, ya que después de estar cinco meses parados es muy difícil y seguro llegaremos en un 60 o 70 por ciento y a medida que avance la competencia aspiramos a estar en el nivel que terminamos".





OTROS TEMAS A LOS QUE SE REFIRIÓ



DENIL MALDONADO

"Creo que hoy llegó al Everton, ojalá que le asiente bien Viña del Mar, una ciudad espectacular y que pueda hacer un muy buen trabaja en el fútbol de Chile"



CONVOCADOS A LOS MICROCICLOS DE LA SELECCIÓN

"Tenemos que ver como está a competencia: la nacional e internacional y lógicamente que vamos a necesitar los jugadores que tomen ritmo, pero Motagua siempre ha colaborado con las selecciones y seguramente si los pide van a estar disponibles"



PARTICIPACIÓN EN TORNEOS INTERNACIONALES

"Respeto tú opinión, pero no la comparto para nada. Jugar dos finales no es fácil y de hecho solo la juegan dos equipos y es muy positivo jugar dos finales, ojalá que podamos llegar a otra. Las finales no se ganan, se juegan, ya que para ganarlas hay que jugarlas"





SALIDA DE EVERSON LÓPEZ

"En el fútbol nuestro quedan muchos jugadores en el limbo y más en los equipos grandes, ya que son muy grandes para reservas porque el cupo de pasado solo son tres y todavía no están maduros para la primera de Motagua. Se debería de aumentar el cupo de reservas para lesionados, este tipo de chicos que todavía no se terminan de formar, todavía están verdes y tienen proceso de selección".