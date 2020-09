Motagua descarta la llegada de Carlos "Chino" Discua y asegura la permanencia de Rubilio Castillo  

El Motagua es uno de los equipos que no ha sumado ningún refuerzo de cara al inicio del torneo Apertura 2020 y todo apunta que tampoco lo harán. El propio técnico de club, Diego Vázquez, asegura que no hay intenciones claras.

A pesar de no tener nada seguro de cuándo cerrará el mercado de piernas en el país, el entrenador de los azul no garantiza la llegada de nadie.





"No sabemos cuando cierra el libro de pases y hasta esa fecha tenemos oportunidad de integrar algún jugador, pero creería que este va ser el plantel, salvo que se dé un intercambio de jugadores con algún equipo que le interese un futbolista y mandarle uno de los nuestros", indicó.



En las últimas horas se habló de las posibilidades del regreso de Carlos "Chino" Discua al nido de los azules, pero este día se ha descartado eso.



"El "Chino" fue un jugador importantísimo para nosotros, a mí me gusta mucho y le tengo un cariño enorme, pero ahora en esa posición tenemos jugadores y también hay una limitación económico por una cosa que está pasando todo el país y nosotros no somos la excepción".





El técnico argentino argentino destaca los hombres con los que cuenta su equipo.

"Tenemos un plantel bastante competitivo, terminamos siendo el mejor equipo y ganando todos los clásicos y eso para nosotros es importante. Siempre hay espacio para los buenos jugadores y hasta que no cierre el libro de pases se puede dar, pero tiene que ser el caso puntual de un jugador que me interese mucho".



Una de las jugadas que se podrían dar en el Motagua, es el intercambio de jugadores con otros clubes de la Liga. "Está la posibilidad que se de un intercambio por algún jugador de otro equipo que me pueda interesar y quizás se pueda dar, pero sino estamos bien con el plantel que tenemos".





Además se ratificó la permanencia del goleador Rubilio Castillo. "En Portugal ya están avanzados los entrenamientos y entonces creería que va estar con nosotros a cumplir el final del préstamo, después veremos si vuelve o se queda con nosotros".