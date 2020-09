Las condiciones que puso Maradona para salir en el recordado programa 'Otro Rollo' de Adal Ramones

El astro argentino Diego Armando Maradona fue uno de los invitados de lujo que tuvo en su momento el recordado programa Otro Rollo, que marcó una época durante 12 años (1995-2007) y que era conducido por el mexicano Adal Ramones.

La impactante lista de bienes de Maradona: dejará a sus hijas sin herencia

Sin embargo, el 'Diez' fue el único que intentó cobrar para aparecer en el show, pero tras no conseguirlo puso un par de condiciones, según lo reveló Yordi Rosado, exproductor de aquel elenco.

''¿Saben quién fue el único que pidió dinero? Diego Maradona. Yo negociaba a los artistas, especialmente a los internacionales, y de repente me dicen que es de Maradona y su mánager quería hablar conmigo'', cuenta Rosado en una charla en El Frasco, programa que se transmite en Youtube.

''Nos cobró 300 mil pesos, pero le dije: 'no hay manera'. De entrada, nosotros no pagamos, no tenemos ese presupuesto. Por lo que insistimos: 'no se puede'. Me dijo que lo pensara, pero no tenía nada qué pensar, nadie ha pedido un peso. Me preocupé porque estaba muy jodido este cabrón'', añadió el productor de 48 años.

Las increíbles condiciones

Debido a que no podían llegar a un acuerdo por la cantidad que pedía Maradona, Rosado asegura que desde el entorno del exjugador rebajaron sus pretenciones y aceptaron la visita a cambio de una computadora portátil y una pizza.

El duro rela de cómo una hija encontró a Maradona drogado

''El manáger de Maradona me contacta y me dice: 'Ya lo pensamos bien, fíjate que Diego echó a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una? Y una pizza'. Yo le respondí que sí, pero como no teníamos dinero para darles le pedí a Televisa que nos ayudara para hacer un intercambio y así le dimos la computadora'', relata el mexicano entre risas.

Tras una 'complicada' negociación, finalmente el campeón del mundo apareció en Otro Rollo la noche del martes 12 de marzo del 2002, en una entrevista en la que habló de sus golazos en el Mundial de México 1986 hasta el día que tuvo que abandonar los estudios.