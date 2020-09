Héctor Vargas: “Quien se cruza por la sede o por Tegucigalpa, Olimpia lo contrata"

Fiel a su estilo, polémico. Héctor Vargas brindó una conferencia de prensa este día y mandó un dardo a Olimpia tras los últimos fichajes que ha hecho el León.

El mandamás del conjunto verdolaga de igual manera se refirió sobre la posible llegada de Luis Garrido y no puso excusa en torno al nuevo formato que habrá en Liga Nacional.

VER: ALTAS Y BAJAS EN LOS 10 CLUBES DE LIGA NACIONAL

SU EQUIPO Y EL FORMATO: “Este equipo es dinámico, muy rápido, me ilusiona. No podemos echarle culpa al formato si después no sé lo que queríamos. Cualquier formato que se ponga es bueno para competir, que nadie ponga excusas".

DARDO A OLIMPIA: “Si no has andadado por Tegucigalpa entonces no te ha contratado el Olimpia porque quien pase por la sede de Olimpia, lo contratan. Quien se cruza por la sede o por Tegucigalpa, Olimpia lo contrata”.

LUIS GARRIDO: "El representante de Garrido cree que Marathón es un equipo que le puede servir de trampolín para volver a España y eso nos alegra. Si viene aquí, bienvenido sea, estamos esperando a ver si se puede concretar porque es un refuerzo a nivel de selección”.

JUGAR EN TIEMPOS DE COVID: "Esto es de vida o muerte. Marathón está haciendo una prueba por semana, esto es algo serio, han muerto miles de personas. Hay que correr con el mínimo de riesgos. El virus va a ser mucho más duro con nosotros, yo que tengo 61, 'Maní' 70. Esto es una inversión y no un gasto".

SOBRE RYDUAN PALERMO: "Aquí es muy común que se minimice o se llame paquete a los futbolistas. Al 'Canguro' Martínez lo saqué de segunda al igual que a Solani, aparte hay que ver la billetera. Si tuviera la billetera del Olimpia traigo a Martín Palermo y no al hijo. Hay jugadores que sí se pueden adaptar al ámbito nacional. A Ryduan lo traemos y veremos si funciona, la mochila de responsabilidad la tiene Martín, el papá... El hijo no tiene ninguna mochila”.

ECONOMÍA EN MARATHÓN: “Marathón está en pandemia desde hace años. No se puede retener a las figuras que ha tenido el equipo. Luego de salir campeones se nos fue gente y ahora es lo mismo, la mentalidad del jugador de Marathón debe ser muy competitiva. No somos un equipo tan solvente en lo económico, pero sí con ganas de hacer las cosas bien”.

JÓVENES EN MARATHÓN: “Propuse jugar con dos sub-20 ya que no habrá torneo de reservas ni ascenso, que jueguen mil minutos le decía yo a Rolin, me parece una buena opción para ayudar a los muchachos”.