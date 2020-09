Orlando Ponce: Coito navega en aguas turbulentas y es tiempo para que no se le esconda al trabajo

La postergación de la octagonal para septiembre próximo por las indecisiones de la Concacaf, no debe ser motivo para echarse a dormir, por el contrario, es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo perdido y ponerse a trabajar sin excusas de ningún tipo.

Ya los "francotiradores" que tienen en la mira al uruguayo desde su designación, al considerar que no era el perfil indicado para las escuadras nacionales, ya asomaron la cabeza en una conferencia virtual montada el jueves anterior en las que con sus salvas irritaron al sudamericano.

Vale la pena mencionar que no se trata en el tema de las selecciones nacionales de un pulso entre los pomponeros (as), los callados que otorgan o los del "frente guerrillero" que atacan el proceder de Coito y la Fenafuth, sino de hacer gestión y criticar en función que las selecciones trabajen como es el deber.

Resulta penoso como en este proceso, y los anteriores, hay comunicadores empíricos y graduados, que más parecen relacionadores públicos de los entrenadores y directivos del fútbol hondureño, como quedó en evidencia en dicha conferencia de prensa, o con sus posturas, hasta servilistas, desde las plataformas que transmiten.

Pará nadie es extraño saber que desde noviembre del año anterior, no hubo trabajos visibles de ningún tipo con la Selección Nacional mayor, y muy escasos con las representaciones menores, hasta antes de la pandemia y durante la misma, bailando con ello excusas de todo tipo.

En todo momento la Fenafuth ha estado pagando religiosamente los sueldos a todos esos cuerpos técnicos, una carga bastante pesada, mientras en otras federaciones se aplicaron suspensiones, cancelaciones y rebajas de salario, en toda la crisis sanitaria.

Ahora que los uruguayos por fin pudieron regresar a Honduras, haciendo travesías como las de Cristóbal Colón, o Américo Vespucio, resultaría inaceptable que pretendan regresar a Uruguay a nuevas vacaciones, como las de fin de año o la Semana Santa.

Uno de los tantos errores que cometen los directivos de la Fenafuth, y de los clubes grandes en Honduras es que los técnicos extranjeros que contratan les dan las pautas de todo, se pierde la ascendencia y termina haciendo lo que ellos quieren, con raras excepciones que no es el caso de ahora.

ES HORA DE TRABAJAR

Ya con las maletas en la capital, los entrenadores de turno de las bicolores, se requiere y se demanda iniciar cuanto antes los ciclos de trabajo, con la base nacional.

En dicha conferencia el señor Coito anunció que en octubre hará sesiones de entrenamiento con las dos selecciones, con los futbolistas que actúan en la liga local, pero que no sean por zoom. Se acabó la etapa de trabajos virtuales, quedamos harto de eso. Por favor vamos a trabajar ya sea en las canchas de Tegucigalpa o San Pedro Sula.

Afortunadamente el 26 de septiembre iniciará el torneo de la Liga Nacional y ya no tendrán excusas para no trabajar con el cuento que no hay fútbol en Honduras.

Hasta la Concacaf es benigna con nosotros al cancelarse los torneos de clubes para este año y posponerse las pentagonales eliminatorias para marzo de 2021. Tampoco no habrá Copa Presidente ya que el billete que estaba destinado para eso se lo dieron como subsidio a los quebrados equipos de la Liga Nacional.

Pronto la Concacaf, en el relajo que se tiene Víctor Montagliani, anunciará oficialmente para cuando se realizarán todos los eventos del calendario que han sido suspendidos por los efectos del Covid y de esa forma las diferentes asociaciones hagan sus ajustes.

Lo ideal es que la Fenafuth no se quede de brazos cruzados y logre por lo menos dos partidos preparatorios para el resto del año, de ser posible para las dos selecciones para las fechas Fifa de octubre y noviembre.

Ya es tiempo que por mala gestión quedemos de espectadores de lo que harán otras selecciones de la región en las fechas Fifa. No creo que el uruguayo vea como México jugará el 30 de septiembre frente a Costa Rica y el 7 de octubre ante Países Bajos y Honduras siga descansando como si fuera una gran potencia.

Perfectamente, insistimos, se pueden programar los encuentros en Estados Unidos por las restricciones de vuelos que puedan haber entonces, y así reunir con mayor facilidad a la legión de la MLS y Europa.

P. d. Recuerdan ustedes como varios "subversivos" destruyeron los procesos de Juan de Dios Castillo, ya fallecido; Hernán Medford y Jorge Luis Pinto, a mí no se me olvida.

Nos leeremos en una próxima columna y tome en cuenta que mis opiniones están libres de prejuicios y comprometidas solo con el bienestar común.