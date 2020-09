Wanda Nara revela los momentos en que no tiene relaciones íntimas con Icardi

No hay duda que la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es una de las más mediáticas en el mundo del fútbol y hoy han vuelto a ser noticia.

Hace unos días se habló de las polémicas vacaciones de la pareja en Ibiza con sus hijos, pues se confirmó que Icardi dio positivo de coronavirus.

Ahora, Wanda Nara, representante del futbolista parisino reveló algunos detalles íntimos sobre su relación con Icardi durante una entrevista con la revista italiana La Repubblica Delle Donne.

En dicha entrevista se le preguntó a la argentina qué pensaba sobre las afirmaciones de Antonio Conte, actual técnico del Inter de Milán, exequipo de Mauro Icardi, de que los futbolistas deberían hacer el menor esfuerzo durante el sexo.

Wanda Nara sorprendió a todos con su respuesta: “No sé qué decir. Debería intentarlo antes de un partido, pero Mauro es muy profesional y no hace nada antes de un partido. Sólo después y si el partido salió bien. Si no sale bien, ni siquiera me quiere mirar”, confesó Wanda Nara.

SOBRE SU EX

Por otra parte, Wanda Nara también habló de Maxi López, su expareja y con quien tuvo tres hijos.

Muchos se preguntaron en su momento cómo fue que se dio la traición de Icardi a Maxi López, que era su amigo antes de iniciar un romance con Wanda.

“Lo dejé y volví a Argentina. Fue entonces cuando comencé una cosa con Mauro”, destapó Wanda.

“Tuve tres hijos y no fue fácil volver a Argentina y empezar de nuevo. Haber encontrado a alguien como Mauro, que es joven, fue muy importante para mí. No fue solo una elección para mí, lo elegí a él porque él ya amaba a mis hijos”, aseguró.

Por último, fue preguntada sobre la polémica salida de su pareja del Inter de Milán.

“La salida de Mauro fue algo bueno para todos. Se fue a un club mejor y más importante”, sentenció.

Finalmente, Wanda Nara explicó cuáles son sus recuerdos de su etapa en el club italiano: “Tengo unos recuerdos fantásticos de la afición de San Siro y del Inter. Como siempre digo, un verdadero hincha del Inter sabe que siempre estuvo del lado del club y su decisión de ir a París también fue la de no traicionarlos. Mauro fue a un club al que no podía decir que no, incluso le fue bien al Inter”.