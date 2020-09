Oficial: Así queda el calendario de Liga Nacional en su Torneo Apertura 2020-2021

La Liga Nacional ha elaborado este día el calendario para el Torneo Apertura 2020-2021. Esto se hizo vía zoom y dentro del cónclave se mocionó para que el mismo fuera conformado por moción y no por sorteo.

El certamen arrancará el sábado 26 de septiembre y como es de todos conocidos no habrá aficionados en las graderías. En Liga Nacional han detallado que este miércoles harán oficial los días y horas de cada cotejo. Cabe decir que la votación quedó 8-2 y solo Olimpia junto a la Upnfm votaron en contra.

ASÍ QUEDAN LAS PRIMERAS JORNADAS:

Primera fecha

Honduras vs Marathon

Vida vs Platense

Lobos vs Motagua

Real Sociedad vs Minas

Real España vs Olimpia

*Sábado 26 de septiembre o domingo 27

Segunda jornada

Platense vs Real España

Honduras vs Vida

Olimpia vs Minas

Real Sociedad vs Lobos

Marathon vs Motagua

*Miércoles 7 de octubre o jueves 8

Tercera jornada

Vida vs Marathón

Real España vs Honduras

Motagua vs Real Sociedad

Olimpia vs Upnfm

Minas vs Platense

*Sábado 10 de octubre

Cuarta jornada

Platense vs Honduras

Marathón vs Real España

Upnfm vs Real de Minas

Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad

*Miércoles 14 de octubre

Quinta jornada

Real España vs Vida

Platense vs Real Marathón

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras vs Upnfm

*Sábado 17 de octubre