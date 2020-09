Polémica en reunión donde se armó el calendario por presencia de Pedro Troglio y Héctor Vargas

Algo curioso que se dio este día mientras se elaboraba el calendario de Liga Nacional fue la presencia de Pedro Troglio y Héctor Vargas, técnicos de Olimpia y Marathón respectivamente.

Esto causó incomodidad en algunos de los presentes y directivos como Ricardo Elencoff (Real Sociedad) pidieron que se diera acceso a su técnico, de igual manera los demás clubes estaban gestionando para que sus estrategas se conectaran a la reunión vía zoom, algo que no se terminó dando.

Liga Nacional informó que la reunión no tenía ninguna restricción y por ende ingresaron Troglio y Vargas. Asimismo el ente detalló que cualquier DT podría estar en la misma y no hubo solicitud del estratega de Real Sociedad.

Otro punto que aclararon en Liga Nacional es que Pedro Troglio no fue expulsado del cónclave, sino que fue el mismo argentino quien se retiró y que solamente estaba escuchando la discusión del calendario al igual que Héctor Vargas.

Ricardo Elencoff en charla con Diez opinó sobre lo sucedido y dejó en claro que todos los equipos tienen los mismos derechos dentro del máximo circuito.

“Pedro Troglio es un ícono del fútbol argentino, un gran ser humano y todo, pero eso no le da derecho de irse a meter a las reuniones de Liga Nacional. Consideramos que si entraba Pedro Troglio, todos los demás técnicos debían estar. A mí me sorprendió que Troglio estuviera ahí y yo le dije al presidente que me le permitiera entrar a Carlos Martínez porque el mismo derecho que tiene Olimpia, lo tiene Real Sociedad”.

Elencoff dejó en claro que el grupo de siete equipos (Marathón, Real Sociedad, Vida, Platense, Honduras Progreso, Real de Minas y Motagua) ahora manda en Liga Nacional y envió un recado a quienes piden jugadores prestados y eso les compremete con terceros, según él.

“Yo no me opongo a que él esté (Pedro Troglio), sino que estén los demás. Nosotros somos el G-7 y el grupo que mandamos en la Liga Nacional ahora. Por ahí hay unos que siguen de acomodados y velando jugadores prestados a los equipos grandes, regalando la localía... Son equipos indignos”.

La votación por el calendario de Liga Nacional quedó 8-2, los que estuvieron en contra fueron Olimpia y Upnfm. Los blancos aducen que habrá una seguidilla de juegos bastante intensa y eso lo plasmó Rafael Villeda.