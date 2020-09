¡Épicas! Las mejores frases del futbolista "Rambo" de León durante su carrera en su cumpleaños 41

Frases como "los mejores tenemos que estar adonde están los mejores" o "ponete a pensar", solo se le pueden atribuir a un futbolista, precisamente a Julio César de León.

Hoy el popular "Rambo" de la gente que brilló en el fútbol italiano en su mejor etapa como jugador, está de aniversario al arribar a sus 41 años y es grato recordar sus mejores frases en entrevistas que hoy se han vuelto inolvidables. Muchas de ellas como resultado de su fiel estilo tajante y metafórico.

1. "Ponete a pensar

2. "Dos pretemporadas al año aquí en Honduras y aquí me miras tranquilo físicamente. No tengo la panza tuya"

3. "Por eso es que ustedes les faltan el respeto, ignoran lo que uno les está diciendo. Me estás haciendo preguntas ignorantes"

4. "Dejen de llorar "farsas". Ustedes saben por qué"

5. "A los 22 años yo ya estaba jugando contra Zidane, contra Del Piero, Roberto Baggio.

6. "A quién no le va gustar jugar en un estadio así. Es más, yo estoy acostumbrado a jugar con 90 mil, 50 mil, 70 mil que me excita más. Ya 10 mil, es un incentivo".

7. "A mí no me gusta juzgar a nadie, pero si quieres que te juzgue. Vos solo te estás juzgando con tus propias preguntas"

8. "Es pura envidia. Yo sé que le gusto y lastimosamente es así. Un feo no puede hablar de otro feo".

9. "Corregí lo que dijiste. No estás viendo cabrón que me pega

10. "A la edad de 16 años yo ya estaba jugando finales gracias al Señor. A la edad de 18 años ya estaba metiéndole tres goles al Olimpia en San Pedro Sula con casi 40 mil personas en el Morazán"

11. "Yo quiero aprender cada día, pero si vos no quieres aprender, seguirás siendo un periodista mediocre".

12. "Tengo algo sobrenatural, que parece que al minuto 45 o 70 parece que estoy cansadísimo, es cuando estoy cambiando de aire, es algo sobrenatural que desde pequeño traigo. Es ese don que el Señor te da"

13. "Los equipos grandes se forjan por su grandeza de jugar fútbol, no por ser desleal"

14. "Me gustaría encontrar a alguien que mi edad corriera lo que corro yo. Lo que corro yo es difícil. Ningún cipote de 18 años lo puede correr"

15. "No te voy a dejar hablar. La pregunta que me estás haciendo es sarcástica"

16. "Vos sos la mitad del cero (a Salvador Nasralla) porque yo soy la mitad de uno"

17. "La crítica y la envidia hacen que empañen la carrera de uno. Pienso que la carrera que he llevado y he demostrado donde sea que he estado, son pocos quienes lo tienen acá".

18. "Los mejores tenemos que estar adonde están los mejores. En la selección están los mejores de Honduras"