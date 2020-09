Mayron Flores, jugador de Olimpia, sufre accidente de tránsito en Tegucigalpa y sale ileso

Vive para contarlo. El volante del Olimpia, Mayron Ariel Flores, sufrió hace uno instantes un accidente de tránsito y por la divina gracia de Dios se encuentra bien y solo se reportan daños materiales a su vehículo.

El accidente se produjo a la altura del anillo periférico en las inmediaciones de la colonia Loarque y Lomas de Toncontín.

El futbolista merengue, quien se trasladaba en un automóvil Ford Focus color beige, impacto impactó en la parte trasera de un vehículo pick up, rojo y del mismos golpe, el auto saltó la mediana y fue a pegar a otra camioneta.



Tras el accidente, el futbolista de los merengues relató cómo fue que se provocó este accidente. "El alero del carro rojo no puso la vía, se metió de un solo y me sacó de la calle. Gracias a Dios estoy bien y es lo más importante. Lo material de recupera".

El jugador del Olimpia fue acompañado por los miembros de utilería del club merengue. Foto Alex Pérez.

Y es que el equipo Olimpia entrenó este día desde hora muy tempranas en el estadio Nacional y el jugador ya regresa del mismo y se traslada a su casa.



"Entrené a las 8:00 de la mañana, yo ahorita iba camino a la casa. Yo estoy bien gracias a Dios", expresó.





El automóvil del jugador del Olimpia quedó destruída toda la parte frontal, pero gracias a Dios contaba con las bolsas de aires y eso le ayudó para no tener mayores consecuencias. "Gracias a Dios la bolsa me ayudó, pero gracias a Dios todo está bien", dijo el jugador.



Ahora será las autoridades de tránsito las que determinarán las responsabilidades del caso en este accidente.