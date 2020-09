Clubes de Liga Nacional no cumplieron y Fenafuth ordenará para que haya descenso

Tremendo lío se viene esta semana y antes que inicie el Apertura entre Fenafuth y Liga Nacional. El tema de abolir el descenso no tiene para nada contenta a las autoridades de la Federación y esta podría 'batear' la determinación que se aprobó en asamblea de Liga.

La propuesta fue hecha por Ricardo Elencoff, presidente de Real Sociedad; y apoyada por Marathón, Real de Minas, Honduras Progreso, Vida y Platense. Motagua se abstuvo de votar mientras que Olimpia, Real España y Upnfm estuvieron a favor de que sí hubiese descenso.

Y es que todo se origina tras la ordenanza de Fenafuth a los clubes en poner fecha al Apertura, estos decidieron comenzar la competencia el 26 de septiembre y respetando la condición que el descenso no era negociable, incluso se firmó en papel y así lo conoció Diez.

A cambio de ello, Fenafuth debía cumplir con lo pactado y uno de los pedidos era desembolsar los fondos FIFA gestionando un préstamo pues el dinero no había llegado a las arcas de la Federación, esto se acordó entre ambos entes.

Dicho pacto no se cumplió, los clubes (seis de ellos) aprobaron que la temporada 2020 – 2021 se juegue sin descenso y esto ha causado molestia en Fenafuth la cual tiene en sus planes que no se dé los acordado por los equipos y sí haya relevo a Segunda como el ingreso de un equipo de Ascenso a mediados del 2021.

LOS HECHOS:

Hace unas semanas se aprobaron las bases del campeonato con el descenso en el artículo 9, una de las condiciones que puso Fenafuth para darles cuanto antes el dinero de FIFA, se mandaron las bases ratificadas con esto incluido y se dio la plata.

En esa primera asamblea las condiciones estaban dadas y ya con el dinero en mano es que los clubes hicieron caso omiso a lo acordardo, en una nueva asamblea aprobaron la no pérdida de categoría.

LO QUE DIJO ROQUE PASCUA:

En una entrevista a HRN, Roque Pascua, directivo de Marathón, aseguró que Fenafuth no puede hacer nada al respecto y se debe respetar la determinación que se dio en asamblea de Liga Nacional.

“En mi opinión, interpretar las leyes depende de la visión que cada uno tenga. Dentro de las facultades del comité ejecutivo de la Fenafuth, no miro alguna que pueda tomar acciones en contra de la asamblea. En mi experiencia, no miro un asidero legal para que la federación pueda tomar una determinación. Así como puedo deferir en cuanto a la potestad, cuando sacaron el comunicado de 'golpe de autoridad'. El mandato de la Fenafuth habla de una reactivación del fútbol, pero no leí que FIFA obliga a sus federaciones a que haya descenso en sus torneos”.