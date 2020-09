Luis Garrido, fichaje de Marathón: Habla sobre Real España, Héctor Vargas y su contrato con el club

Follow @GustavoRocaGOL

Luis Garrido, nuevo fichaje del Marathón de Héctor Vargas, dio su primera conferencia de prensa como jugador verdolaga.

El mediocampista de contención, que llega después de un amargo paso por el Córdoba CF de España, es uno de los fichajes estelares de la Liga Nacional. El jugador cerró su capítulo con el club verdiblanco español.

En la conferencia de prensa virtual, Garrido habló sobre una supuesta oferta del Real España y, también, habló sobre su nuevo técnico, Héctor Vargas, con quine coincidió en el Olimpia en un pasado.

CONFERENCIA DE LUIS GARRIDO:

Su fichaje: "Marathón me abrió las puertas, eso no tiene precio. Sobre el profe Héctor Vargas, es un gran técnico y una gran persona, él dio el visto bueno para que yo viniera aquí, soy muy agradecido de la vida, estoy agradecido con el Marathón, no fue fácil, pero llegamos a un acuerdo y aquí estoy".





El equipo: "Veo un plantel que piensa en grande, el profesor Vargas me hizo saber que es un ganador, yo lo sé, bemos no va a ser fácil, hay grandes equipos al frente que van a pelear por títulos pero Marathón es un equipo grande que le gusta pelear campeonatos. Venimos a trabajar y a colaborarle al equipo, esperemos que todo pueda salir bien en este torneo".



Convocatorias de la Selección de Honduras: "Eso se da en base al rendimiento, al hecho que si estás jugando, eso es primordial y si lo estás haciendo de gran manera, si estamos a la altura y al nivel veremos si el profesor Coito lo desea, estamos pensando en Marathón, la selección es para todos y está para todos".



Cantidad de juegos en poco tiempo: "Hay tiempo para prepararse, no hay excusas, hay que ser profesionales, el tiempo que estuvimos parados tuvimos que estar trabajando, soy consciente y reconozco que no será fácil, no hay que poner excusa, eso son para los perdedores y no me considero uno de ellos, sabemos que venimos a trabajar y a colaborarle al equipo, junto con los compañeros. Muy contento con el grupo que hay".



Sobre el contrato con Marathón: "Esas son cosas personales con el contrato, me lo reservo para mí, con el equipo y el representante, la idea es venir aquí y colaborar, llego por un año, primero Dios. Espero que mi trabajo sea del agrado de la afición, vengo a dar mi máximo esfuerzo. Esa parte de la negociación me lo quedo para mí, no duró mucho para ser honesto, no iba a ser fácil, se llegó a una solución y a un acuerdo".



Tu nivel físico: "Hemos estado trabajando, no hemos parado, he hecho gimnasio, salí a correr prácticamente dos meses, después con el profesor Nerlyn Membreño, que nos estuvo entrenando en Tegucigalpa. Siempre traté de mantener una dieta estable, porque en lo que más se sufre es en la pretemporada, me siento bien, pero tengo que adaptarme al equipo, hoy me sentí muy cómodo en mi primer entrenamiento".





Otras ofertas: "Tuve acercamientos pero nada concreto la verdad, luego se dio la oportunidad de venir al Marathón, me dijeron que 'sí' y es una bendición, una bendición más que me manda Dios para mí. No va a ser fácil la pelea, va a ser dura, pero nada en esta vida es regalado, vengo aquí a luchar y a dar nuestro máximo esfuerzo".



Su travesía en el Córdoba y 'ofertas' del Real España: "Cuando llegué a España todo muy bien, en España pude jugar hasta enero, respeto al cuerpo técnico, trabajé y di el máximo pero al final quien toma la decisión es el CT, me puse a tono, pero a veces hay cosas que uno no las puede manejar, siempre seguí trabajando, el fútbol es así, muy agradecido con el Córdoba, todo quedo ahi, Con Real España no, cuando hablé con mi representante, fue muy claro, seguí trabajando, después se abrió una puerta y era la del Marathón".



Regreso a Liga Nacional: "Vengo motivado, esta es mi profesión, es mi trabajo, los ánimos son las mismas, Garrido siempre se prepara para ganar, me siento contento y agradecido, venir acá enfocado, vengo a competir y a pelear por el título, no será fácil, porque hay otros equipos grandes".



Torneo de Concacaf: "Es un torneo aparte, diferente, es muy importante y hay que ser profesional en todo el sentido de la palabra porque se juega a otro nivel, hay equipos de muy buena calidad y mucha categoría, hay que prepararnos bien, es un torneo que sirve como vitrinia para poder salir del club. Marathónes un equipo grande también y ha peleado de tú a tú con mucho trabajo y sacrifico, esperemos lograr cosas importantes".



Rescindió con el Córdoba: "Rescindimos, llegamos a un acuerdo, ya no pertenezco al Córdoba, ya no soy jugador de Córdoba, ahora soy jugador de Marathón".