Orlando Ponce: El G-7 desafía a la Fenafuth con el engendro del no descenso y un calendario a "mata caballos"

Con el pisto en la bolsa, el músico tocará al gusto suyo, no al del que le pagó en la parodia de la Fenafuth con el denominado y poderoso grupo de los 7, con la decisión del no descenso y la elaboración de un calendario a "mata caballos", como esas leyes que se aprueban en el Congreso de la República.

Lo que yo no sabía, el burofax me lo pasó el revolucionario directivo de la Real Sociedad, Javier Martínez, es que el sociólogo y analista político, Julio Navarro, representantes de la UPN, fue el creador del engendro del no descenso y luego se “lavó las manos" votando en contra de la moción de Ricardo Elencoff.

Resulta que la tal votación quedó 6-3 a favor del no descenso, con la abstención del Motagua, que juega a dos aguas, o al papel de lo que le conviene.

El no descenso ha provocado agrias discusiones en los medios de comunicación y las incendiarias redes sociales y en esta columna plantearemos los pro y contras de semejante decisión.

Siendo un acuerdo transitorio, por los devastadores efectos de la pandemia sanitaria y financiera, conviene ser inteligente en cómo realizar los torneos de liga por lo menos un año. Eso sí, transitorios, no sea que vayan a dejar abierto eso como la reelección presidencial y en una próxima asamblea haya continuismo del no descenso.

La propuesta de Elenkoff, aprobada por mayoría de votos, contempla una multa de un millón de lempiras para el último lugar y 500 mil para el penúltimo, los que deberán ser pagados antes del registro para el próximo torneo, de los equipos que estén involucrados.

Con semejantes multas yo no creo que Real de Minas, Real Sociedad, Platense, Honduras Progreso o el mismo Vida, candidatos para caer en esas posiciones, no enciendan los motores desde el arranque de la competición.

Al fin y al cabo, por la crisis sanitaria, los partidos se jugarán a puertas cerradas para el público, por tal razón no habrá ningún efecto económico en cuanto al gusto de aficionados. La medida, así como vamos, llevará muchos meses, por lo que no descarto que toda la temporada se juegue sin acceso de aficionados o con restricciones en las admisiones, como ya se hace en otras ligas del mundo. El otro punto es que no se afecte en ningún momento a la Liga de Ascenso ya que si habrá un promovido a la máxima categoría, el que saldrá de un solo torneo.

En la medida como se está moviendo el mercado, no veo que ningún equipo se esté relajando, por el contrario se ven muy motivados con el regreso de los repechajes y alguno de ellos bajarse a uno de los denominados grandes y meterse a las semifinales.

En cuanto a realizar el campeonato en forma acelerada, en tres meses para los que lleguen a las finales y dos los peores, hay que ponerse en los zapatos de los directivos que no son millonarios y entender que el billete de su bolsa y donaciones no les ajusta. Era peor el escenario de no reanudar el campeonato este año, para consecuencia de futbolistas, entrenadores, árbitros y colaterales que pasarían todo el año sin recibir ingresos.

Lo ideal sería que a los futbolistas y demás actores les pagarán todo el año, pero eso en Honduras es utópico con clubes que a duras penas sobreviven en un mercado de por sí con patrocinios muy tacaños.

SOBRE EL CALENDARIO

En lo concerniente al calendario, los grandes deben entender y aceptar que los chicos no tienen las condiciones económicas para jugar de domimgo a domingo ya que el campeonato así finalizaría como en febrero 2021 y el siguiente deberá finalizar en mayo, por la enorme carga de compromisos.

Equipos como Olimpia, Motagua y Real España cuentan con plantillas súper numerarias para jugar en tres meses el certamen, si consideramos que la selección no competirá este año y no habrá torneo de Copa. Hay que tomar en cuenta que los cuatro capitalinos concentrarán la mayor parte de encuentros en el Nacional o donde decidan jugar, salvo en el desplazamiento a Tocoa y los cruces con los sampedranos, por lo tanto no habrá tantos desplazamientos.

Sabemos que el Olimpia, Motagua y Marathón competirán este año en los torneos de la Concacaf, fechas que ya dejó libre la Liga Nacional en la elaboración de su calendario, pero que no estarán obligados, a prestar sus jugadores a la Selección Nacional, eso debido a que la Concacaf no tendrá eliminatorias en lo que resta del año.

El técnico de la selección, quien recientemente regresó de sus vacaciones por su natal Uruguay, convocará a unos micrlciclos para ambas selecciones, se incluye la sub-23, considerando que los clubes aceptaron jugar las fechas Fifa sin seleccionados. De negarse los clubes a prestar sus selecciónados en las fechas Fifa, igual el señor Coito que trabaje con los sub-23 que muchos de ellos no son ni uniformados en los equipos.

Ahora bien no sabemos si los equipos revocarán esa decisión, considerando, que para el caso, el Motagua sería el de los más afectados ya que tendría que enfrentar los clásicos contra Real España y Marathón sin seleccionados. Conociendo lo llorón que resulta ser el técnico de los azules, "lo dudo con los Panchos".

Una atinada decisión de la asamblea es aprobar la declaratoria de campeón para aquel club que con el 75 por ciento de jugado el campeonato ocuparse el primer lugar en el caso que por disposiciones sanitarias el evento sea interrumpido. La declaratoria puede hacerse en cualquier instancia del torneo, no necesariamente en las vueltas, ojo con ese detalle.

P. D Será que Pepe Mejía y Jorge Salomón vetan el no descenso o prefieren evitar una guerra con los powers rangers?