Ramiro Martínez tildó de "inhumano" el calendario del torneo Apertura y criticó el no descenso

Ramiro Martínez, técnico del Real España, criticó el apretado calendario del torneo Apertura 2020 y la decisión de cancelar el descenso en Liga Nacional por un año.

"Evidentemente no es grato que un torneo no cuente con los ingredientes necesarios, tanto el tema del que obtiene el campeonato como el descenso. Son los condimentos mayores que los torneos tienen, quitándoselos se le está quitando protagonismo, esencia y un montón de cosas que que se podrían llegar a dar y que se podrían evitar. Ya con el cambio formato había una variante suficiente como para agregar este tema del descenso. Ojalá se pueda revertir, que haya sido una decisión tomada de forma apresurada", dijo en conferencia de prensa.

Real España debuta en casa contra Olimpia. Ramírez dice que el encuentro servirá para saber el nivel de preparación.

"Siempre estar frente a un equipo grande es importante. Un buen paso para dar y ver cómo ha surtido efecto la preparación. De cualquier manera, es totalmente atípico lo que puede llegar a suceder y esto no es abrir el paraguas, sino que ya verán que pueden suceder cosas impensadas en el desarrollo de un torneo. Tampoco vamos a cargar todas las evaluaciones por un solo partido. Tomar el tiempo de trabajo que nos quede para prepararlo y pensar en lo que se viene que es la seguidilla donde no hay lugar a muchas escenas de trabajo sino a recuperar jugadores, a rotar para no ir perdiendo los soldados en la carga futbolística".

Fabián Coito alzó la voz el domingo y criticó el calendario del Apertura. Ramiro lo secundó y lo tildó de "inhumano".

"Es un calendario complejo, muy difícil y demasiado exigente para los futbolistas. No han contemplado en el reinicio el tiempo necesario de trabajo y no lo están contemplando para nada en cuanto a la fijación de fechas, ni la propia salud de los futbolistas. Desde todo punto de vista, esto es un poco inhumano y debemos tener cuidado con los tratamientos a seguir, las cargas, evaluación y rotación de planteles. Estamos con los ojos bien abiertos porque es demasiada la carga que se ha impuesto a los jugadores, no se ha pensado en su salud".

Antes de la elaboración del mismo, los entrenadores se reunieron con los clubes y brindaron sus consideraciones sobre la competición. Pero Ramiro dice que estas no fueron tomadas en cuenta al final.

"No han contemplado para nada la salud de los futbolistas. No han contemplado los períodos de preparación que dijimos cuando fuimos consultados, la opinión no tomó importancia no solo la mía sino la de otros colegas de un lapso de dos meses para evitar que los jugadores no se rompan".

Horarios para los partidos y el juego con Olimpia

Real España todavía no define los horarios en los que jugará sus partidos de local. El uruguayo dijo que sostendrán una reunión para definirlos y será pensando en los jugadores.

"Tenemos una reunión donde se va a tocar ese tema, la idea es buscar que la cargas sean más alejadas. Que la recuperación sea la mayor cantidad de horas de partido a partido. En base a eso unificar criterio y elaborar nuestras fechas con respeto a la integridad de los futbolistas".

A poco menos de dos semanas para el choque contra Olimpia, el charrúa confiesa que todavía no ha diseñado su estrategia.

"Estamos en esta etapa afinando detalles, entrenos y ajustes de pretemporada como para entrar entrar a la elaboración del juego. Eso lo haremos en los días previos. Todavía no es es nuestra preocupación Olimpia, es llegar bien a ese partido", cerró.