Diego Vázquez: "Hay que medir con la misma vara a los equipos y la liga en el último tiempo siempre queda a deber"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, continúa preparando su equipo para dar batalla en la competencia Liga Nacional e internacional. El argentino asegura que los suyos van por buen camino previo al debut local.

Vázquez se pronunció luego que hablado de descenso y no descenso para este torneo Apertura. "Lo ideal es que siempre el descenso esté para tener un torneo competitivo, pero ahora es una circunstancia particular, mundial y si optaron por esa opción, hay que ver los argumentos. Creo que leí que tienen que desembolsar un monto el equipo que quede último".





El estratega de los azules siempre se manifestó en contra del no descenso y ahora que la Fenafuth estaría exigiendo que se respete el descenso, lo ve con buenos ojos.



"En ese punto puede ser que esté bien, me hubiese gustado que en otras oportunidades se pronunciaran cuando los afectados fuimos nosotros, pero es un tema que tienen que decidir, ponerse de acuerdo. Lo ideal es jugar con descenso", indicó.



En cuanto al estado de sus jugadores. "Están todo bien, salvo algunos con algunas cargas musculares, pero es normal por el esfuerzo de la pretemporada que venimos haciendo. No hay novedades y si está la posibilidad de algún intercambio se va dar y sino nos vamos a quedar con el plantel que tenemos. Hoy no hablé con los directivos y en el transcurso del día lo haremos".



Diego Vázquez aprovechó para ratificar que jugarán sus partidos de local en el Nacional. "En un principio vamos a jugar acá en el Nacional, es nuestra casa y creo que tienen que llegar un arreglo los directivos para ser locales acá".





También se refirió a la posible salida de Josué Villafranca. "Lo de Josué es una posibilidad, todavía no es 100% concreta y hay que esperar los detalles para ver si es positiva para el jugador y el club está de acuerdo. Eso estamos analizando".



Y agregó: "Yo lo hice debutar hace tres años cuando tenía 17 años. Creo que fue acá en un partido contra Juticalpa y me deberías de preguntar primero de lo que me gusta del jugador, por qué lo hice debutar tan joven y que lo venimos trabajando hace tiempo. Tiene muchas cualidades y es de los jóvenes que nosotros llevamos de a poco al igual que Denil".



El próximo 21 se realizará el sorteo para conocer los rivales en la Concacaf League y el timonel de los azules no tiene un club en especial que le gustaría enfrentar.



"Vamos a llegar en un porcentaje óptimo, no de la mejor manera por tanto tiempo de estar parado y el rival, esperemos, no hay ninguno, todos los que nos toquen en los partidos internacionales por más que en la previa se diga que hay equipos en los papeles inferiores, pero es un torneo internacional, donde están los mejores de cada país. Seguramente tenemos que esforzarnos para hacer un buen partido y para trascender tenemos que ganar de local o visitante".





Diego Vázquez fue consultado sobre las quejas de algunos técnicos y dirigentes por el apretado calendario que se tendrá en el próximo torneo Apertura.



"He escuchado a muchos colegas decir que no les importaba el calendario, el formato anteriormente, pero la contradicción es humana, entendemos. Siempre nos critican y están bien. Ahora pusieron que con un porcentaje se es campeón y el torneo pasado se llevaba el 72% jugado, entonces las leyes las van adaptando, igual nos siguen criticando", indicó.



El estratega de los azules no dejó escapar la oportunidad para mandar un dardo a los directivos de la Liga Nacional, a quienes considera no han actuado con igualdad.



"En su momento nosotros lo denunciamos y no pasaba nada, la mayoría dijeron que teníamos que jugar, se están quejando por quejarse y ahora sí. Las leyes cuando afectan a algunos opinan de una manera y cuando afectan a otros, no. Hay que medir con la misma vara los equipos y en eso la liga en el último tiempo siempre queda a deber. Nosotros jugamos una final internacional y a nadie le importó que nos hicieron jugar cada un día y dijeron que teníamos que jugar. Con esto no quiero decir que tenemos que jugar seguido, al contrario, lo denuncié hace dos torneos y sigo pensando de la misma manera".



Y sobre las críticas que ha recibido Motagua por la abstenerse en la votación por el no descenso. "Para qué iba votar Motagua, si lo que hemos pedido en el último tiempo lo hacen en contra, así que no tiene mucho sentido. Me parece perfecto que Motagua se abstuvo de votar".