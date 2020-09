Jorge Cardona regresa al Platense con la ilusión de quedarse para el Apertura 2020

Follow @GustavoRocaGOL

Jorge Cardona Leal es de la casa. El mediocampista de 29 años ha vuelto a nacer, futbolísticamente hablando, después de volver a sentir los colores de su adorado Platense dos años después.

El jugador, criado en las entrañas del club escualo, se hizo presente este miércoles a los entrenamientos del Platense, buscando hacerse un cupo en la modesta plantilla que tiene Jhon Jairo López, técnico colombiano de la institución.

Cardona, autor del gol platensista en la última final que el equipo disputó ante Motagua en 2017, se mostró feliz por la oportunidad de mostrarse, aunque es un futbolista de capacidad ya probada en Honduras.

"Estamos de regreso, gracias al cuerpo técnico por la oportunidad de venir a trabajar y a aportar por un granito de arena. Estoy en casa. Es el equipo que me dio la oportunidad demoestrarme en prima división, quiero hacer las cosas de la mejor manera", dijo Jorge Cardona a Fútbol de Corazón.

Y es que según informaciones desde Puerto Cortés, el técnico se mostró dubitativo cuando le comentaron sobre la oportunidad de que llegase el ex Atlético Municipal y Honduras Progreso a su equipo, pero finalmente aceptó.

"Siempre mostraré entrega y sacrificio, lo más importante aquí no es Jorge Cardona, Costly, no es nadie, sino Platense. Hablamos hoy un poco por la mañana pero no hemos tenido mucho diálogo", dijo el talentoso volante sobre su comunicación con el cafetero Jhon Jairo López.

El Platense todavía no tiene definido su plantel para el torneo venidero, no confirma ningún fichaje, pero sí muchas bajas sensibles como las de Diego Reyes, Rafael Zúniga, Joshua Nieto, Jeffri Flores, Elison Rivas y los argentinos Alejandro Gugliemo y German Yacaruso.

En las próximas horas el club del hermoso puerto hondureño podría incorporar un portero más, se habla de Yul Arzú y del experimentado Jhon Bodden, ex Victoria, Necaxa y Marathón. Asimismo, llegará al país el defensor izquierdo Jesús Araya, futbolista de 24 años y de nacionalidad panameña.