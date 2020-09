Elías Burbara y su mensaje al G-7: "Si no hay descenso, el torneo parecerá liga burocrática"

Luego de las decisiones tomadas en la Asamblea de la Liga Nacional, el sentir y pensar de ciertos dirigentes son en contra. Elías Burbara, presidente del Real España, ha hablado con DIEZ y ha dejado claro las posturas que tuvo la dirigencia de la Máquina al respecto.

Burbara no se anduvo con rodeos, habló claro y directo sobre el G-7 y del por qué Real España no compartió las posturas de dichos dirigentes que se unieron con ciertos fines.



¿Infórmenos qué es lo que ha pasado en esas asambleas de la Liga Nacional?

Gracias a Dios ya estamos en la etapa final de este proceso de reacomodamiento y a la expectativa de lo que puede ser el arranque del torneo. Ya hay acuerdos, algunas cosas que cambiaron y otras que no van a poder cambiar. Ya estamos con las reglas del juego claras y listos para que la próxima semana arranque el torneo.





¿En qué momento se divide la Asamblea de la Liga Nacional y toma un rumbo diferente?

Realmente el fútbol pasó tiempos atípicos y bien difíciles para los 10 equipos de la liga. En el caso del Real España, nos hemos visto bien afectados por el tema de la pandemia, pero como organización responsa logramos solventar las dificultades. Los compañeros tienen menos recursos y buscaron las herramientas para resolver los problemas y buscaron la unión colectiva para buscar resultados y lo lograron. No hay ninguna queja al respecto, se les comprende la unión que hicieron para encontrar la ayuda.Tuvieron que ser flexibles en algunas cosas, los problemas que ellos están no e no son culpa del Olimpia, Real España, ni de la UPNFM y al final la raíz de todo esto la irresponsabilidad que tuvieron por tener presupuesto encima de los ingresos que tienen.



¿En qué momento Real España queda fuera del G-7?

Cada una de las propuestas tiene algunas conveniencias con unos y con otros. Olimpia votó a favor, en otras Real España, UPNFM. En una de las propuestas del G-7, Real Sociedad votó en contra de ellas. Realmente se le conoce como G-7 porque ellos trabajaron las propuestas y las presentaron, pero realmente a medida fueron pasando las votaciones, no todas quedaron 7-3. Unas quedaron 6-4, otras 9-1 y así sucesivamente. Sí nos dejaron fueron de la elaboración de todas esas propuestas, creo tenía muchos que ver con los delegados y ellos armaron su grupo. La carta presentación de ellos fue pidiendo la renuncia del delegado del Real España y desde ahí había una rivalidad administrativa que no nos permitió estar alineados a las peticiones de ellos. También los temas que trataron. A Wilfredo Guzmán lo maniataron, le quitaron todos los recursos y prácticamente querían quebrar la Liga Nacional.



¿Estas decisiones podrían poner en peligro la estabilidad de la Liga Nacional?

Desde el día uno lo dije que el G-7 estaba manejando una agenda oculta, pidiendo algunas cosas, lo conseguían y luego pedían otras, era un tema de nunca acabar. Ellos iban por la cabeza de Wilfredo y lo demostraron con las cartas que enviaron y no me sorprendería que lo vuelvan a intentar. Siempre he dicho es que quieren el puesto de Wilfredo más de alguno.





¿Quién es el líder de este G-7, no es de los denominados "chicos"?

Es difícil porque no dan la cara, pero lo más seguro le gusta el color de la camisa suya (azul).



¿Real España votó a favor o en contra de este calendario?

Hubo dos votaciones: La primera que si se hacía sorteo o no, ahí quedó 7-3 la votación y luego para aprobar el formato quedó 8-2 y el delegado de Real españa votó a favor. Se explicó que a pesar de la transparencia a la hora de hacer el método de rifa, se les iba apoyar en aras de fomentar la unión de aquí en adelante.



Pedro Troglio y Ramiro Martínez han dicho es que es inhumano el calendario.

Desde junio o julio estamos hablando de esto. El torneo debió arrancar el 15 de agosto por tarde, se atrasó, se atrasó, se atrasó y Wilfredo propuso el 12 de septiembre y no lo hizo porque se le dio la gana, simplemente era la fecha límite para que el torneo se pudiera llevar sin ninguna inconveniencia. Ahorita, el torneo arranca el 16 y la jornada dos no la programan un miércoles, sino 10 días después. Como quien dice: Real España y Olimpia juegan el 26 y nosotros el día que queremos. No están haciendo las cosas transparente, no es culpa nuestra que ellos no estén listos y ahí manipularon aún más el formato para beneficio exclusivamente de ellos y no de la mayoría.



¿Ese es el malestar de ustedes que el calendario fue acomodado a algunos intereses y al final resultaron jugando la primera fecha Olimpia y Real España?

Eso no importa porque viéndolo para el beneficio del fútbol, la afición tiene tantas ganas de ver fútbol y lo mejor que le pudo haber pasado al aficionado, era que la vuelta del fútbol se hiciera con las dos instituciones más serias de este país.





¿Están unidos los tres equipos que están fuera del G-7?

Nuestro compromiso es con el fútbol de Honduras, no hay ninguna alianza bilateral o tripartita entre los tres. Obviamente no comulgamos con los deseos y decisiones de ellos. No significa que estemos peleados o enemistados, más bien con algunos delegados de varios equipos hemos estado hablando por teléfono y bromeando. Actualmente tenemos diferentes necesidades y todo lo que propusieron para el Real España era inútil. Lo que nosotros queríamos era un torneo largo, competitivo.



¿La postura del Real España fue en contra del no descenso y cree que la Federación puede abolir esta propuesta?

La posición del Real España es que se le quita la competitividad al descenso. Nosotros vimos hace un año una triangular por el descenso: Juticalpa, Honduras Progreso y Real de Minas, donde captó más rating que una semifinal. Creo que esas emociones no las podemos dejar a un lado y si quitas el descenso, ¿qué va pasar con eso equipos que no aspiran al título?, van a sacar a todos los jugador, van a jugar con reservistas, va parecer un torneo burocrático o que fuera el fútbol de Nicaragua. No podemos permitir ese retroceso desde la parte deportiva.



¿Debe la Federación tomar la decisión y hacer que se retroceda eso y qué expectativa tienen?

Más que eso. La Federación en un comunicado que dio hace un par de semanas, especificó que no iba aceptar el tema del descenso. Entres su condiciones para desembolsar el dieron estaban: arrancar el 26, que haya descenso como condición del dinero y todos los equipos firmamos el acta de compromiso. Se le envió a la federación y se desembolsó el dinero con el compromiso de respetar todos los compromisos adquiridos. Un par de semanas después, faltan a la palabra y hacen una moción solicitando el no descenso, cuando ellos para recibir el dinero, ya habían aceptado el compromiso de no descenso. Hoy la federación está entre la espada y la pared porque primero tiene un acuerdo con los equipos, estos no respetan el acuerdo y lo aprueban en una Asamblea que es el órgano máximo de la Liga Nacional.





¿Es justificable eso en este momento?

Estamos en la encrucijada de quién fue primero ¿el huevo o la gallina?. Ahora ya no es hablar del descenso o no descenso, sino toca hablar qué pasa con el incumplimiento al convenio porque los equipos ya cobraron. La federación los va mandar de vuelta, les va pedir el dinero, los va desafiliar, ¿qué va pasa?. No es un tema que si hay o no descenso, ya que eso ya fue aprobado en una asamblea que no iba haber, ahora el problema va más allá. Se rompió un acuerdo. El Comité ejecutivo va tener que tomar una decisión o se retractan en la petición que hicieron o hay que ver los estatutos del fútbol de Honduras y ver qué pasa cuando un equipo rompe un acuerdo.



¿Es justificable que por el tema de la pandemia se diga que no haya descenso?

Sí, es justificable y no se descendió al Honduras Progreso el torneo pasado, pero en mayo del 20-21 confiamos que no hay nada. Ese cartucho ya lo usó el Honduras Progreso y de aquí en adelante debe haber descenso.