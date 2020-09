Circulación en Honduras será de dos dígitos por día a partir del lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre cambiará el calendario de circulación en Honduras y ahora serán dos dígitos quienes podrán salir y no uno como se viene manejando desde hace meses, todo a raíz del coronavirus.

Si bien esto no se cumple del todo pues la circulación se da de manera libre, en comercios como supermercados sí se aplica lo de un dígito por día. Si en determinada fecha no le toca salir al ciudadano, en la mayoría de los supermercados no se les deja ingresar; y así pasa en bancos.

La Mesa Multisectorial aprobó esta medida y fue trasladada a Sinager quien será la encargada de hacerla oficial y anunciar cómo quedará el calendario para salir a partir del lunes.

De igual manera la Mesa Multisectorial recomendó que se pase a la fase dos de la reactivación económica y esto se daría a partir del lunes 28 del presente mes, algo que no se sabe si será aprobado por Sinager.

PROPUESTA DE ABRIR RESTAURANTES

En la reunón que sostuvo la Mesa Multisectorial, se hizo la propuesta para el pilotaje en 30 restaurantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y así comenzar a atender al público con distanciamiento entre las mesas, recordar que la mayoría solo está laborando con servicio a domicilio.

Honduras tiene a la fecha más de 69 mil casos de coronavirus y arriba de 2,100 fallecidos. Poco a poco se ha ido normalizando la actividad económica en el país y sectores como el transporte han sido los últimos en volver a operar.