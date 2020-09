Harold Fonseca:"Hubo ofertas de Medio Oriente y una de MLS, al final decidí de seguir en Olimpia"

El portero Harold Fonseca se alista con mucha ilusión para el torneo Apertura 2020. El jugador fue de los últimos en renovar contrato con Olimpia y explica por qué se alargaron las negociaciones.

"La renovación se atrasó por detalles en la parte económico y ciertas cláusulas, te diré que hubo ofertas del extranjero, pero mi familia y yo estamos tranquilos y felices en Olimpia, estamos a las puertas de jugar torneos internacionales y estar cerca de la Selección para mí eso es muy importante. Si hubo estrés saber que habían traído a Rafa (Zúniga) y yo todavía no había podido finiquitar los detalles, pero tranquilo, convencido de lo que he realizado y confiando que iba seguir. Gracias a Dios se llegó a un acuerdo".

Fonseca detalló de dónde procedían las ofertas que finalmente rechazó para seguir vistiendo de blanco. Además, confirma que su objetivo es un día poder jugar en el extranjero.

"Estoy enfocado en trabajar, tengo una meta clara que es salir al extranjero. Hubo ofertas de Medio Oriente y una de MLS, estuvimos esperando que se concretaran, pero al final tomamos la decisión de seguir ligados a Olimpia. Es el equipo más grande de Honduras, me siento bien, lo que he realizado aquí es de mucha satisfacción. Mis metas son salir (al exterior), primero Dios pueda lograrlo y no solo a pasear, sino a competir, a hacer mi propia historia a nivel internacional".

Fue consultado sobre el nombre del club de Estados Unidos que lo pretendió y prefirió mantenerlo en el anonimato.

"Por respeto a lo que fue la conversación con mi representante y con el club, me reservo el nombre. Pero sí te puedo decir que era un club que compite por torneos en MLS,uno de los más constantes".

La llegada de Rafael Zúniga elevado la lucha por la titularidad bajo los tres postes en el albo.

"Hay cuatro guardametas de selección. Si soy honesto, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con grandes arqueros como los que tenemos, los cuatro somos candidatos a estar en la Selección, aspiramos a aprender día a día y a trabajar por un puesto.Es la posición más cruel, somos los que más trabajamos y solo uno juega. Me compete trabajar, mejorar, vengo de una lesión, desde el inicio he trabajado al mismo nivel de los compañeros. He hecho fútbol y me siento bien, lo que compete es trabajar, ir mejorando por si el Profe requiere de mis servicios estar a la altura y ponérsela difícil al profesor. Porque hay competencia leal, sana y exigente", agregó.

Su padre le ayudó en su recuperación durante la pandemia

Harold Fonseca fue pieza clave en el campeonísimo que conquistó Olimpia en el Apertura 2019. Pero en el Apertura 2020 una recaída de su lesión de rodilla le impidió disputar más partidos.

Cuenta que durante la pandemia, su papá, Marvin Fonseca le ayudó para llegar en óptimas condiciones al inicio de pretemporada.

"Estaba lesionado y me llegó en un momento complicado, pero lo supe aprovechar al máximo. Trabajé solo en un clínica privada, luego busqué la manera de trabajar en casa y después con mi papá. Me ayudó a hacer muchos trabajos técnicos para adquirir esa confianza, nos pusimos una meta; llegar a incorporarme desde el inicio a la pretemporada y lo hicimos. La rodilla me ha respondido bien, trabajo todos los días en la parte de fortalecimiento y la meta es no volver a recaer".

¿Olimpia es el candidato número 1 al título?

"Siempre existe la exigencia de querer campeonizar. Con la llegada del profesor Troglio y la ideología que nos ha inculcado, se ha conseguido en cada juego hemos hecho grandes cosas. Los números que hemos realizado desde que estoy aquí han sido favorables y no es de ahora, este equipo tiene su historia. Es un club respetado a nivel nacional e internacional, siempre exige el título y este torneo no será la excepción".

¿Qué diferencias hay entre Olimpia y Motagua?

"He estado en los dos lados, ambas instituciones son exigentes y buscan ganar títulos. Si te hablo un poco de mi pasado en el vecino existía la rivalidad por ganar un clásico, pero aquí estoy ahora y es igual. Está la presión de ganar todo los juegos y títulos que es lo más importante. Había una sequía cuando vine, no digo porque yo llgúe quedamos campeones, pero creo que aporté mi granito de arena. Fue importante para mí queda campeonísimo, récord de puntos y quedar como arquero menos batido".