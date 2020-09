Pedro Troglio da su opinión sobre el calendario del Apertura y responde a Héctor Vargas

La Liga Nacional de Honduras arrancará el sábado 26 de septiembre. Los equipos se ecuentran en la etapa final de la pretemporada y uno de los clubes que más tiempo lleva de trabajo es Olimpia.

Pedro Troglio, su técnico, se refirió al tan polémico tema del calendario en el Apertura, recordar que él y Rafael Villeda mostraron incormodidad porque será un calendario bastante apretado.

Troglio habló de este y otros tópicos en una entrevista al programa Jorge Ramos y su banda que se transmite por ESPN. Otro punto que tocó es el de las críticas por los fichajes y lo mencionado hace unos días por Héctor Vargas.

PREPARACIÓN EN OLIMPIA: “Ya llevamos seis meses, ahora nos sentimos un poco mejor porque ya empezamos a entrenar. Ya hace un mes que estamos entrenando, para los que nos dedicamos a esto es lo mejor que nos puede pasar. Por lo que nos pasó hubiésemos necesitado como mínimo dos meses para la adptación y pretemporada; no es lo ideal porque un jugador después de seis meses se deteriora”.

CALENDARIO DEL APERTURA: “Nosotros tenemos el inicio de la Liga Concacaf y también ver el partido con Montreal. No es lo conveniente, no es lo ideal. Con este calendario nuevo sabíamos que nos iba a tocar o España o Marathón en este sorteo, es un sorteo un poquito armadito. Yo tampoco estoy de acuerdo y me parece complejo porque no tenemos otra manera y hay que empezar”.

DE ARRANQUE, REAL ESPAÑA: “Es un momento difícil para ir a San Pedro, por el calor que hace y bueno, nos toca un clásico y hay que jugarlo. La única cosa complicada son los 9 o 10 partidos que habrá en octubre, será difícil evitar que no tengamos un lesionado y Dios quiera que no. Jugar cada tres días, 10 partidos, no lo hacen en ninguna parte del mundo”.

FORMATO Y DESCENSO: “En cuanto al formato, no me parece malo, se armó lo que se podía armar y me parece bastante atractivo. En cuanto al tema del descenso, es difícil hablar porque yo dirijo a Olimpia, no quiero dañar pero claramente un torneo con descenso es un poco más serio porque obliga a los equipos a no relajarse, capaz que algunos pueden llegar a jugar más relajados y no es lo que uno busca. A mí sinceramente no me gusta el tema de pelearme con los demás, el otro día me metí en lo del calendario pero porque he participado en la elaboración de los calendariosen otras partes. En ese momento el presidente de Real Sociedad empezó a salir y bueno yo mejor me salí, me parece algo ridículo e ignorante que los técnicos no puedan estar y de hecho estaba Vargas. Sería mucho más normal seguir jugando con un descenso, pero bueno yo quiero hablar lo menos posible y que esto arranque”.

REFUERZOS Y LAS CRÍTICAS: “Porque tenemos que jugar tres campeonatos y nadie le quita el lugar a los jóvenes. Los jóvenes van a seguir jugando, con el caso de Portillo yo decía que me parece una contratación para sumar y tener a los jóvenes con un espejo. Es el primero en los entrenamientos cuando se corre, el tiempo y las lesiones nos van a terminar dando la razón”.

LO DICHO POR HÉCTOR VARGAS: “Estar en Olimpia significa que te van criticar antes de que se juegue, nada está bien. Héctor tuvo suerte porque también dirigió a Olimpia, seguramente cuando él lo dirigió tenía a Elis, Quioto y otros... Él ya tuvo esa suerte y yo trato de no meterme con los demás, hay que tener respeto al trabajo del otro. Si fuera tan fácil por qué Olimpia estuvo cuatro años sin salir campeón, no es tan fácil salir campeón. No me gusta que se metan conmigo”.

DUELO ANTE MONTREAL: “Puede ser que juguemos en una burbuja a un solo partido en Estados Unidos, yo pienso que en noviembre se puede jugar, pero el tema es el calendario también. Si la Concacaf analiza el calendario hondureño entonces el momento para meterte en una burbuja es el mes de noviembre o el mes de diciembre”.