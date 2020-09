Luis 'Chapito' Montes revela por qué renuncia a la Selección de México: ''No tengo nada que hacer ahí''

Gerardo Martino, técnico de la Selección de México, dio a conocer el pasado miércoles la convocatoria para llevar a cabo un microciclo y una de las sorpresas fue la ausencia de Luis Montes, el talentoso futbolista que juega para León.

Gerardo 'Tata' Martino dispara contra la Liga de Naciones de la Concacaf

Un día después de publicar la lista de convocados, el mediocampista de 34 años salió a dar la cara para confesar por qué no fue llamado por el selecccionador. En un video publicado en redes sociales por 'La Fiera', el jugador confirma su retiro del 'Tri'.

''Yo tomé la decisión de no ir a la selección. La última convocatoria que recibí, hablé con él (Tata Martino) y le dije que mi intención es no ir más'', reveló Montes en un diálogo con el canal oficial de León.

Según cuenta el 'Chapito', regresó muy desmotivado de la última convocatoria porque no tuvo los minutos que esperaba. ''Se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club. Entonces uno va con la selección para hacer las cosas bien''.

Y añadió: ''A veces llamaban a 26 o 27 jugadores y se hacía fútbol, pero yo no entraba entre ellos. Me puse a pensar de que yo no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven. Nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo, que he tenido poca o nula participación en este proceso''.

Martino señala al equipo que más le gusta de la Liga MX

El mexicano relata que le habló de su sentir a Martino y éste lo ''tómo de buena manera''. ''La verdad es que estoy muy agradecido con él por ir a una Copa Oro, de poder vivir ese gran momento''.

Montes explica que cuando recibía un llamado a la Selección regresaba descontinuado a su equipo. ''A veces estoy 10 o 12 días fuera y regreso sin ritmo, un poco desmotivado porque no me toca jugar y voy con esa ilusión. Yo sé que nadie te garantiza que vayas a jugar, pero por lo menos que se me pudiera dar la oportunidad de competir''.

Agradecimiento a la Selección

Por último, el 'Chapo' expresó que está con la conciencia tranquila por lo que le aportó al 'Tri', a pesar de que su participación fue poca. ''La veces que he podido jugar lo he hecho bien. Me han tocado pocos minutos, pocos partidos y cuando he entrado he anotado goles'', dijo.

La dura lesión que sufrió el 'Chapito' Montes y lo dejó sin ir a Brasil 2014

''Agradecerles todo el apoyo que me han dado. Me ha tocado convivir con grandes personas, con grandes compañeros y siempre voy estar agradecido por defender la playera de la selección'', sentenció.

Luis Montes vistió la playera del combinado azteca en 25 ocasiones, con la que sumó un poco más de mil minutos en la cancha. Además logró marcar cinco tantos y registra una asistencia.