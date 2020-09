Orlando Ponce: Elis olfatea las grandes ligas europeas y entierra la MLS donde estaba vegetando

La vida es de tomar decisiones en su momento. Ya era tiempo que el delantero Alberth Elis dejara la MLS y asumiera nuevos retos como los que le plantea su nuevo desafío con el Boavista de Portugal, donde hará pareja con el connacional Jorge Benguché.

Después de cuatro temporadas en la liga estelar de los Estados Unidos, destacando por su buena cosecha de goles y asistencias, Elis ha tenido que sacrificarse económicamente con la mira puesta en utilizar como trampolín la primera liga portuguesa, para luego recalar en una de las ligas élites, y es que en todo muchas veces uno pierde, pero ganando para el futuro.

A juzgar por la cronología que publicó Diez, el atacante hondureño ha tenido que bajarse el sueldo, no recibir ni un céntimo por su transacción e irse ahora al Boavista, ya que no estaban para esperarlo. Y es que todo era como un supermercado de ofertas del Fenerbahce, Celtic y no se concretaba nada.

El surgido en el Olimpia, a nivel profesional, desperdiciado en el España, donde no pudo quedarse por cuestiones económicas, diferencias de cifras que si pagó el capitalino, incluso rechazó una megaoferta del Houston Dynamo para una renovación, todo para dar el salto a Europa. Últimamente, ya arreglando maletas, no estaba apareciendo en el equipo dirigido por Tab Ramos.

Aquí el más afectado económicamente ha sido el futbolista, ya que el Houston recibirá un millón de euros, una vez que el mismo supere las pruebas médicas y físicas, con un contrato de amarre por cuatro temporadas, según la información divulgada por Diez.

Por cierto muchos desubicados, que abundan por aquí, en todo tipo de medios, se la pasan subestimando la primera liga de Portugal, con comparaciones descabelladas con la segunda división de España o Italia.

Solo hay que ver en el mapa de donde son el Porto y el Benfica, grandes equipos con pergaminos en las ligas europeas, para dimensionar el paso que está dando Elis.

Si bien es cierto el Boavista de Oporto es de una escala intermedia en la Liga lusa, tiene un nuevo inversionista, el magnate luxemburgues Gerard López, propietario desde el 2017 del famoso Lille de Francia con un proyecto muy ambicioso.

Esos ligamentos le pueden abrir las puertas a Elis para entrar en la Champions, con el mismo Lille o equipos como el PSG, Lyon o el Marsella y cambiar su panorama, en todo.

Perfectamente el adiestrador de los ajedrezados, Daniel Ramos, podrá utilizar a Benguché como centro de ataque y a Elis de media punta, ya que sus características no son de eje central.

En Portugal, Elis deberá mejorar mucha su técnica en velocidad, por las características de la Liga portuguesa, y ser más preciso en el pase y la definición, ya que son equipos que no te esperan mucho, si no veamos lo que le pasó a Rubilio Castillo, que con 10 minutos fue suficiente para que se olvidarán del él, lo mismo que Denil Maldonado en el Pachuca.

La legión de hondureños en Portugal plantea un buen panorama para las opciones de la selección mayor, con miras a las eliminatorias mundialistas, siempre y cuando tengan oportunidades Bryan Rochez, en el Nacional, los mencionados Elis y Benguché en el Boavista, donde ya había participado Bryan Beckeles, quien ahora está olvidado en el Nasville de la MlS.

AL MARGEN DE LOS PROBLEMAS

Un factor que ha favorecido a Elis es que se mantiene al margen de los escándalos mediáticos, contrario a su amigo Romel Quioto, envuelto por él mismo en situaciones penosas por amoríos y otras cosas

Aclaramos que Quioto, pese a todas sus distracciones, la está rompiendo con el Impact Montreal en la MLS, buen síntoma para una eventual exportación a Europa y su inminente llamado a la selección mayor, hablando o no desde sus celulares previo a cualquier partido. Es cuestión que el del Olimpia y Vida se dedique más a jugar y darle menos comida al periodismo rosa.

Si ya éramos seguidores de la máxima categoría lusa, ahora no digamos, nos prendemos para ver toda la temporada, con los mejores deseos para la legión catracha

P.D ¿Será que los asesores de Jonathan Rubio dejan de meterlo en más líos o es que quieren una guerra entre el Tondela y el Huesca?