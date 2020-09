Michaell Chirinos se prepara para afrontar una nueva aventura en el torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional con el equipo que ama, el Olimpia.

El habilidoso extremo, fue uno de los elegidos por el club blanco para brindar declaraciones este viernes vía zoom y habló de muchos temas de interés.



Chirinos comentó sobre el duelo con Real España de la primera jornada, sobre si llegaron ofertas para salir al extranjero y aseguró que volveremos a ver al Michaell que brilló en su primera etapa en Olimpia.

Primer partido contra Real España

"Estamos contentos luego de tanto tiempo parados sin hacer lo que nos gusta, ahora ya se acerca el tiempo de disfrutar una nueva oportunidad que nos da Dios para volverlo hacer. Real España es un rival muy duro, estamos con muchas ganas de afrontarlo de la mejor manera y sacar un buen resultado".



Volver a mostrar el nivel con Pedro Troglio



"Inicié en El Progreso que anoté un gol y di tres asistencias, luego me fui a Vancouver donde estuve ocho partidos, después regresé y no tuve un buen torneo, aparte de eso me lesioné, pero bueno ahora hice una pretemporada completa con el equipo y me siento feliz porque la realicé de la mejor manera y poco a poco voy agarrando el ritmo que quiero. La verdad con mucha seguridad les puedo decir que van a ver el Michaell Chirinos que la gente quiere".

Chirinos aseguró que veremos su mejor versión en el torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional.



Opciones de salir de Olimpia



"La verdad no he tenido la oportunidad de salir, la verdad quiero hacer un buen torneo aquí y estamos con las ansias de que inicie el campeonato. De momento no hay ofertas en el extranjero y me quedo en Olimpia".



Nivel del torneo tras la pandemia



"Esperamos que sea de la mejor manera luego de estar cinco meses parados (por el coronavirus), imagino que cada jugador de cada equipo quiere entregarse al máximo y en cuanto a Olimpia, sorprendido por el nivel de los compañeros, vamos de a poco para evitar las lesiones".

¿Qué ha mejorado Chirinos para el Olimpia de Troglio tras su experiencia en el extranjero?



"La verdad que en México tuve un mayor desempeño, aprendí mucho de una liga muy exigente, no es fácil ir allá y jugar 23 partidos. Ahora tengo mucha experiencia y espero mostrarla en el campo".



Clásico de visita ante Real España



"En lo personal me encanta jugar contra el España en San Pedro Sula, es un clásico y se juega diferente. En el equipo lo vemos bien".

Expectativas previo al inicio del torneo



"He hecho una pretemporada de maravilla y de a poco agarrando el ritmo que quiero y como les repito van a tener el Michaell Chirinos que vieron antes, además tengo el apoyo de toda la afición del Olimpia".