Horarios confirmados: Así se jugará la primera jornada del Apertura 2020 de la Liga Nacional

¡Regresa el fútbol en Honduras! La Liga Nacional arranca el próximo 26 de septiembre y ya están definidos los horarios para los partidos.

El partido que abrirá el torneo Apertura 2020-21, será el UPNFM-Motagua que se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa a las 7:00 P.M el sábado 26 de septiembre.



Un día más tarde (27 de septiembre) el Olimpia visitará al Real España en San Pedro Sula en duelo que se jugará en el mismo horario que el cotejo inaugural..

Diez conoció por parte del presidente de Real España, Elías Burbara, que la Máquina solo jugará contra Olimpia y Motagua en el estadio Olímpico y los demás duelos en el Morazán.

Para la siguiente semana tendremos tres buenos partidos, Real Sociedad se mide al Real de Minas en Tocoa a las 3:00 P.M el sábado 03 de octubre.



Más adelante, Vida recibe al Platense en el estadio ceibeño. Este partido se jugará a las 5:00 P.M.

Cerrará la primera jornada del torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional el duelo entre Honduras Progreso y Marathón que será a la 7:00 P.M en el estadio Humberto Micheletti.

ASÍ SE JUGARÁ LA PRIMERA JORNADA

¿Por qué no juega los del mismo grupo?



En la primera jornada de la Liga Nacional solo se jugarán dos partidos, ya que los clubes de la zona norte pidieron un poco más de tiempo para su preparación luego de comenzar tarde la pretemporada.



JORNADA 2

Platense vs Real España

Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPNFM

Marathon vs Motagua

JORNADA 3

Vida vs Marathón

Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad

Olimpia vs UPNFM

Real de Minas vs Platense



JORNADA 4

Platense vs Honduras Progreso

Marathón vs Real España

UPNFM vs Real de Minas

Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad



JORNADA 5

Real España vs Vida

Platense vs Marathón

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs UPNFM



JORNADA 6

Marathón vs Honduras Progreso

Platense vs Vida

Real de Minas vs Real Sociedad

Motagua vs UPNFM

Olimpia vs Real España



JORNADA 7

Real España vs Platense

Vida vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Olimpia

UPNFM vs Real Sociedad

Motagua vs Marathón



JORNADA 8

Marathón vs Vida

Honduras Progreso vs Real España

Real Sociedad vs Motagua

UPNFM vs Olimpia

Platense vs Real de Minas



JORNADA 9

Honduras Progreso vs Platense

Real España vs Marathón

Real de Minas vs UPNFM

Olimpia vs Motagua

Real Sociedad vs Vida



JORNADA 10

Vida vs Real España

Marathón vs Platense

Olimpia vs Real Sociedad

Motagua vs Real de Minas

UPNFM vs Honduras Progreso



JORNADA 11

UPNFM vs Marathón

Honduras Progreso vs Motagua

Olimpia vs Vida

Real Sociedad vs Platense

Real España vs Real de Minas

JORNADA 12

Marathón vs Real Sociedad

Olimpia vs Honduras Progreso

Vida vs Real de Minas

Platense vs UPNFM

Real España vs Motagua



JORNADA 13

Real de Minas vs Marathón

Honduras Progreso vs Real Sociedad

Motagua vs Vida

Platense vs Olimpia

UPNFM vs Real España



JORNADA 14

Marathón vs Olimpia

Real de Minas vs Honduras Progreso

Vida vs UPNFM

Motagua vs Platense

Real Sociedad vs Real España