Cádiz derrotó al Huesca con gol de Negredo, Choco Lozano no jugó y solo suma 19 minutos en LaLiga  

Cádiz consiguió su primera victoria en la liga española tras 15 años en segunda división, el equipo cadista derrotó al Huesca de visitante.

Los amarillos ganaron 2-0 gracias a los goles de Álvaro Negrego (10') y Jorge Pombo (82'), quienes se estrenaron como goleadores en la temporada 2020/21.



El primer gol del partido llegó en la primera aparición del delantero. Centro por la derecha de Álex que rechazó Andrés (Portero del Huesca) y que le quedó a Negredo que anotó a placer.

Cádiz siempre se defendió bien y el segundo tanto llegó al 82' tras una gran jugada de Malbasic que definió de gran forma Jorge Pombo.



Con la victoria el conjunto cadista sumó sus primeros tres puntos de la competición tras perder en el debut ante Osasuna por el mismo marcador.

Álvaro Negredo marcó su primer gol con la camisa del Cádiz en la liga española.



CHOCO LOZANO NO JUGÓ



El hondureño, Anthony "Choco" Lozano no jugó este domingo ante Huesca, el delantero salió a calentar, pero el DT de turno, Roberto Perea (segundo entrenador, sustituro de Álvaro Cevera que está confinado pro dar positivo por Covid-19) no quiso contar con él.

El catracho solo ha jugado 19 minutos en la temporada 2020/21 de la liga española y dejó de ser el delantero titular con la llegada de Negredo, que le ha ganado el puesto en los primeros dos partidos.

En la próxima jornada el Cádiz recibirá al Sevilla en el estadio Ramón de Carranza, el partido está pactado para el lunes 28 de septiembre a la 1:00 P.M hora de Honduras.



FICHA DEL PARTIDO

GOLES: Álvaro Negredo (10') y Jorge Pombo (82').



CAMBIOS

Cádiz:

Fali por Juan Cala (45')

Yann Bodiger por Jens Jønsson (45')

Agusto Fernández por José Marí (63')

Filip Malbasic por Álvaro Negredo (69')

Iván Alejo por Salvi Sánchez (81')



Huesca:

Borka García por Rafa Mir (53')

Sergio Gómez por Juan Carlos (53')

Joaquín Muñoz por Eugeni (53')

Dani Escriche por David Ferreiro



AMARILLAS:



Cádiz:

Juan Cala (28')

Espino (57')

Pompo (62')



Huesca:

Jorge Pulido (17')

David Ferreiro (49')

Siovas (75')

ALINEACIÓN CONFIRMADA

Huesca: Andrés; Maffeo, Pulido, Siovas, Galán; Eugeni, Mosquera, Juan Carlos; Rafa Mir, Ferrerio y Okazaki.





Cádiz: Cifuentes; Espino, Mauro, Cala, Iza; José Mari, Jonsson; Pombo, Álex, Salvi; Negredo.







*Por segundo partido consecutivo, el goleador hondureño es mandado a la banca por el entrenador Álvaro Cervera. Choco Lozano tendrá que esperar su oportunidad*

EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

90+7' Cádiz derrota al Huesca en El Alcoraz y suma sus primeros tres puntos del campeonato.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Cádiz, Pombo marca el segundo y asegura la victoria del Cádiz.

69' Cádiz agota los cambios y Choco Lozano no jugará ante Huesca. El catracho se quedó en el banquillo. Negredo marco el gol.

53' Tres cambios en el Huesca: Se marchan Rafa Mir, Juan Carlos y Eugeni, entran Sergio Gómez, Borja García y Joaquín Muñoz.

50' Tiro cruzado del Pacha Espino que se marcha fuera directamente.

Cádiz reporta dos cambios para el segundo tiempo:











¡Arranca la segunda mitad! Choco Lozano se mantiene en el banquillo con el Cádiz.

45' Termina la primera mitad: Cádiz le está pegando al Huesca con un gol de Álvaro Negredo.

32' Cabezazo de Pulido a la salida de un córner que se va por encima del larguero.



30' Muy cómodo el Cádiz en el partido, Choco Lozano tiene difícil ver muchos minutos y más con un Negredo goleador.

22' Remate de cabeza de Rafa Mir, para el Huesca que se va directamente fuera.

18' Centro de Pombo con el exterior desde el costado izquierdo que despeja Siovas a banda.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Cádiz, primera aparición del delantero. Centro por la derecha de Álex que rechazá Andrés y que le queda a Negredo que define a placer. 1-0 ganan los amarillos.

5' Dominio del Huesca en los primeros minutos de partido ante el Cádiz en El Alcoraz.

*Alberto Cifuentes, portero del Cádiz, está debutando en la primera división de España. El guardameta de 41 años nunca había tenido la oportunidad de jugar en el máximo circuito, solo lo hizo en segunda y segunda 'B'.*

¡Arranca el partido! Cádiz y Huesca ya juegan por la liga española, Choco Lozano parte desde el banquillo.