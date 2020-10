Liberman, tras la sorpresiva fusión entre Fox Sports y ESPN: ''Lo compraron para destrozarlo''

View this post on Instagram

Podrán hacerte desaparecer de la pantalla, pero NUNCA de mi corazón ❤️. Mi casa desde Julio de 1997 hoy ve como intentan hundirla, debilitandola y dejándola morir. Siempre será el mejor canal de deportes del cono sur. Hermoso que nuestros caminos se hayan cruzado @foxsportsarg Gracias Dermot, Raul, David, Hernán, Felipe, Fede, Chapa, Esteban, Ale, Hernan, Fernando, Seba, Rafa, Quique, Vane, Gaby, Gime y tantos más. Debate Final, Juego Sagrado, los comentarios, Fox Sports Noticias, Camino al mundial. Los mundiales, las previas, los post. La Libertadores, la final de Madrid, la nota con Maradona, la nota con @cristiano y un sinfin de anécdotas y recuerdos. Como no pudieron con vos, te compraron para que hagas silencio. Triste, pero real. Amor eterno. Siempre seré Liberman de Fox, con orgullo. ⚽️