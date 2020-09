Lo confiesa: Carlo Costly sorprende al asegurar que todavía no se retira del fútbol

Follow @GustavoRocaGOL

Carlo Costly y el Platense llegaron a un común acuerdo para rescindir el convenio que los unía para el Apertura 2020. El veterano delantero deja así al club escualo en esta que era su segunda etapa como jugador de la institución.

Luego del anuncio del equipo porteño, el jugador salió al paso a hablar de ello y sorprendió cuando confirmó que todavía no se retira del fútbol profesional, pues siente que tiene algo más para dar, ya a sus 38 años de edad.



"Estoy muy bien, creo que estamos trabajando en este proyecto, pero no me he retirado todavía, siento que puedo dar más. Tengo un proyecto y solo por este torneo, es algo familiar y necesitan la presencia mía para seguir avanzando", dijo el futbolista en declaraciones al programa La Controversia de la Radio Internacional de San Pedro Sula.



Costly agregó: "No es un adiós, es un hasta pronto, creo que el otro año voy a estar más metido en el fútbol". El espigado delantero aclaró su tema con el Platense. "No es por cuestión de dinero, con el presidente Allan Ramos llegamos a un acuerdo, por lo mismo que no me queda tiempo para ir a Puerto Cortés, necesito tiempo para lo que estamos haciendo con la familia, ya estoy pensando en el retiro, pero necesito hacer esta nueva obra para vivir de eso".





El 'Cocherito', que jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección de Honduras, justa donde fue el único que anotó para la 'H', es claro. "Uno no puede estar viviendo del fútbol toda la vida, más que todo yo que voy de salida".

"De hecho con el profesor (Jhon Jairo López) acabo de terminar de hablar, está triste realmente y apesarado, es un buen entrenador, exigente, se prepara en todos los sentidos y yo igual voy a estar atrás de él, a cada rato le hablo para ver cómo está la cuestión y tenemos esa química de estar hablando a cada rato situaciones de fútbol, espero que le vaya bien este torneo, que haga todo lo posible por ganar", expresaba el delantero que se tomará este torneo para planificar las cosas de la familia.

EL PROYECTO DE CARLO COSTLY

"Este proyecto lo tengo desde que estaba en Olimpia, pero allá no me quedaba mucho tiempo, lo veníamos manejando desde algún tiempo y ya que estoy en San Pedro Sula quiero agarrar este tiempito, sabemos que el torneo es corto, estamos hablando de tres meses y empezar de enero desde una vez. Termino con Platense, quedo libre pero la junta directiva me dejó las puertas abiertas", finalizó diciendo.

El entrenador colombiano Jhon Jairo López reveló, además, que Carlo Costly estará viajando el próximo viernes rumbo a Estados Unidos con su familia para comenzar el proyecto que tiene en mente el futbolista de 38 años.