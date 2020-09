Elías Burbara sobre "La Flecha" Bernárdez: "Por la parte física están descartados nuevos fichajes"

Real España se encuentra afinando los últimos detalles para su debut en el Apertura 2020 contra Olimpia. Elías Burbara, presidente catedrático, nos brinda detalle de su club y descarta de una vez nuevos fichajes y explica el motivo.

"Con el nuevo formato el enfoque debe ser quedar primero en el grupo norte. A pesar que contra Olimpia son puntos en juego, no es un rival directo por ahora, pero sí esperamos que lo sea en la siguiente fase. Es buen termómetro medirnos a Olimpia para saber de qué estamos hechos y dónde estamos parados. Pero nuestro enfoque está en cuidar al equipos, hacer que llegue bien al final del torneo y cerrar de buena forma que es cuando se va a definir todo", dijo en conferencia de prensa.

Burbara fue consultado sobre la presentación de la nueva piel del cuadro. Explicó que el patrocinador será el que defina la fecha. "Por la pandemia hubo atrasos porque son hechos en China. Va ser amarilla y negra", dijo.

En la planificación del certamen, hubo desacuerdos entre los presidentes de los clubes, pero al final hubo consenso y el torneo está a pocas horas de comenzar.

"Las polémicas las hicieron ustedes (los medios). Toca entrar, las reglas claras sobre la mesa. El hecho que no se compartan no significa que estemos en un berrinche, lo que va a pasar es que nos tenemos que acoplar a las nuevas medidas y buscar campeonizar. Las excusas deben quedar a un lado, todos comenzamos con las mismas reglas y de cero".

Sobre la rivalidad con Olimpia. "Como siempre es el rival a vencer. Son los referentes del fútbol hondureño y uno quiere estar siempre en esa posición. A pesar que administrativa tenemos una buena relación, la rivalidad en la cancha se ha intensificado y por los últimos resultados, no dudo que va a querer venir a desquitárselas. Somos los dos equipos que más preparados estamos para afrontar este torneo. Va a ser un gran partido, lástima que lo vamos a ver en la primera jornada. Espero que lo disfrute la afición, esperamos ganar, si no, no pasa nada. El objetivo es salir campeón y no ganarle a un equipo en específico".

Descarta nuevos fichajes

Ramiro Martínez dijo días atrás que Real España ya cerró el tema de nuevos refuerzos. A Burbara le preguntaron si está descartado Marvin "Flecha" Bernárdez u otro futbolista y explicó por qué no ficharán más jugadores.

"Después del largo trabajo de pretemporada, el nivel físico que estamos alcanzando no es el más óptimo, pero confiamos que vamos a ser el equipo mejor preparado de torneos, que vamos a tener la menor cantidad. Hacer una incorporación de cualquier jugador que no haya hecho todo ese procedimiento y toda la pretemporada no va a cuajar nunca ni se va a poner a tono con os compañeros. Por la parte física cualquier contratación está descartada. Desde junio nos movimos por las piezas que requeríamos y estamos fuera del marcado. Todo pasa más por la parte física, de nada nos sirve traer a alguien por muy bueno que sea si no está listo para afrontar un torneo como el que se viene".

Sobre el Grupo G-7:

La rivalidad es dentro de la cancha. La forma de pensar de un equipo a otro son diferentes, esos no significa que estemos peleados o que habrán problemas mayores. Ganó la democracia y es la que va a imperar, toca esperar lo que se viene, confiar en que la decisión de la mayoría fue la correcta. La armonía está bien, esperemos que la deportividad no se pierda".

La situación económica:

"Está grave, peor que nunca. Nos tenemos que reinventar mercadológicamente y apretar gastos operativo y planilla. El España lo interno, fuimos golpeados muy fuerte, la solución que se dio fue trasladar compromisos de corto a largo plazo a través de bancos. Sí estamos al día en el presente, no significa que no tengamos el futuro comprometido. Toca tapar ese hoyo vendiendo jugadores o clasificando a finales y teniendo taquillas extraordinarias, de lo contrario nos veremos en problemas. Si de aquí al 2022 no tenemos una solución económica viable, no se extrañen que a futuro tengamos una reestructuración".